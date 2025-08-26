Chilenos quisieron vengarse y vandalizaron la sede de Independiente... de Concepción

Un grupo de vándalos se equivocó de club y dañó la sede de un equipo que solamente comparte colores y homenajea al Rojo de Avellaneda.

En "venganza" por los violentos incidentes en Avellaneda, un grupo de chilenos vandalizó la sede del Club Atlético Independiente, pero de Concepción.

Según informó BioBioChile, la confusión insólita se dio con el club de Chile fundado en 1944 en el sector de la Plaza Cruz, que sufrió pintadas y daños en sus murales externos, donde se exhibía la insignia de la institución, igualita a la del Rojo a modo de homenaje.

Embed Insólito ataque: vandalizan mural de club Independiente del sector Lorenzo Arenas de Concepción y amenazan a testigos con un arma pic.twitter.com/mq6CQIS6nO — Amigos Penquistas (@Amigopenquista) August 24, 2025 El ataque se originó tras la golpiza que recibieron la semana pasada los hinchas de Universidad de Chile en Avellaneda, a manos de barras de Independiente. En represalia, desconocidos descargaron su furia contra la filial chilena, pese a no tener vínculo alguno con el club argentino.

Álvaro Jara Vergara, presidente de Independiente de Concepción, lamentó lo ocurrido en un comunicado: “Con profunda tristeza y preocupación queremos informar que en días recientes nuestro club fue víctima de graves actos de vandalismo en los murales ubicados al exterior de nuestra sede”.

El dirigente agregó un dato inquietante: "Lamentamos aún más que, mientras ocurría este lamentable hecho, un integrante de nuestro directorio y miembro activo de nuestro Club fuera amenazado con un arma al presenciar la situación".

Tras los hechos, la Asociación Unión Arenas Montt expresó su solidaridad. Según Jara, “Don Héctor Lara, presidente de la Asociación, se ha contactado con nuestra directiva para manifestar su preocupación y apoyo. Nos ha comunicado que ya expuso este delicado tema ante la municipalidad y a Carabineros, quienes han dispuesto patrullas y servicio de vigilancia municipal para resguardar nuestra sede y brindar mayor seguridad a nuestra comunidad”. Chilenos vandalizados tuvieron que aclarar: “No tenemos relación con el club argentino” En un segundo comunicado, esta vez emitido a nombre de toda la directiva, la institución buscó despejar cualquier confusión: “Nuestro club fundado un 1° de mayo de 1944, en el sector plaza cruz de la ciudad de Concepción, Chile, comparte el nombre por inspiración en el histórico ‘rey de copas’, un equipo, que en su época, representaba excelencia futbolística. Sin embargo, no tenemos ninguna relación institucional ni deportiva con el club argentino”. “Repudiamos categóricamente cualquier acto de violencia, dentro y fuera de las canchas. El fútbol debe ser un espacio de encuentro, respeto y crecimiento, no de conflicto. En nuestro club, nos guiamos por los valores que nos legaron nuestros padres fundadores: La Amistad, El Respeto y La Unidad. Estos principios son el corazón de nuestro legado y el motor que impulsa cada paso que damos como institución”, dijeron.