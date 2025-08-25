Una jugadora chilena de Independiente abandonó el club tras los graves incidentes en Avellaneda

Emily Muñoz, integrante del plantel de Independiente, reveló que quedó muy golpeada por los hechos ocurridos en Avellaneda.

Emily Muñoz, jugadora chilena de futsal enIndependiente, decidió abandonar el club tras los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en el partido contra la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El encuentro debió suspenderse luego de un enfrentamiento entre hinchadas que dejó a simpatizantes trasandinos gravemente heridos.

Emily Muñoz renunció a Independiente tras los violentos incidentes “Estaba conversando con mis compañeras y mi polola me llamó. Me contó lo que pasó y quedé golpeada, muy angustiada por los cabros”, detalló.

Tras reflexionar, la jugadora no dudó: “Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo’. Al otro día hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió. Me despedí del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande”

image Comunicado del Club Atlético Independiente. Gentileza. La fuerte medida que tomó Independiente con los socios que atacaron a los hinchas de la U de Chile Mediante un comunicado, el club de Avellaneda indicó que “ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia”, y que “las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables”.

Desde el “Rojo” prometieron una colaboración total con la justicia. “Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, manifestaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados. .