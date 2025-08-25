25 de agosto de 2025 - 18:21

Una jugadora chilena de Independiente abandonó el club tras los graves incidentes en Avellaneda

Emily Muñoz, integrante del plantel de Independiente, reveló que quedó muy golpeada por los hechos ocurridos en Avellaneda.

Emily Muñoz, integrante del plantel del Rojo, reveló que quedó muy golpeada por los hechos ocurridos en Avellaneda.

Emily Muñoz, integrante del plantel del Rojo, reveló que quedó muy golpeada por los hechos ocurridos en Avellaneda.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Emily Muñoz, jugadora chilena de futsal enIndependiente, decidió abandonar el club tras los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en el partido contra la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El encuentro debió suspenderse luego de un enfrentamiento entre hinchadas que dejó a simpatizantes trasandinos gravemente heridos.

Leé además

Fútbol. Después de los graves incidentes entre los hinchas de la U de Chile e Independiente, el estadio Libertadores de América no se utilizará esta fecha por el primer equipo, por eso buscan cancha para jugar ante Platense.

Fútbol: Tras el escándalo, Independiente no jugará de local ante Platense

Por Gonzalo Tapia
Estadio Libertadores de América, Club Atlético Independiente. / Gentileza.

La Aprevide suspendió el partido entre Independiente y Platense por el torneo Clausura

Por Redacción Deportes
Embed

La futbolista, formada en la Universidad de Chile, regresó a su país dolida por lo sucedido. Muñoz, que había llegado al Rojo en abril y con 23 años ya había vestido la camiseta de la selección nacional, explicó su decisión en declaraciones a Red Gol.

Emily Muñoz renunció a Independiente tras los violentos incidentes

Estaba conversando con mis compañeras y mi polola me llamó. Me contó lo que pasó y quedé golpeada, muy angustiada por los cabros”, detalló.

Tras reflexionar, la jugadora no dudó: “Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo’. Al otro día hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió. Me despedí del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande

Desde el “Rojo” prometieron una colaboración total con la justicia. “Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, manifestaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados.

.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Independiente de Avellaneda vs U de Chile

Independiente y su contundente respuesta: identificaron a 25 barrabravas tras la noche de horror en Avellaneda

Por Redacción Deportes
Incidentes, barbarie y torturas en Avellaneda tras Independiente-Universidad de Chile

Liberaron a los 104 hinchas detenidos por la barbarie en Avellaneda

Por Redacción Deportes
Patricia Bullrich culpó a la Conmebol y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Patricia Bullrich responsabilizó a barras, Conmebol y Axel Kicillof: "Fue un espectáculo de violencia"

Por Redacción Política
Néstor Grindetti, presidente de Independiente y excandidato a gobernador de Buenos Aires, junto a Patricia Bullrich

Patricia Bullrich culpó a Axel Kicillof por la violencia en Avellaneda: "Inútil"

Por Redacción Política