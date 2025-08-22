22 de agosto de 2025 - 10:21

Fútbol: Tras el escándalo, Independiente no jugará de local ante Platense

En la ocasión, autoridades de seguridad bonaerense volvieron a señalar que pidieron tres veces la suspensión del partido de fútbol, pero la Conmebol se negó

Fútbol. Después de los graves incidentes entre los hinchas de la U de Chile e Independiente, el estadio Libertadores de América no se utilizará esta fecha por el primer equipo, por eso buscan cancha para jugar ante Platense.

Fútbol. Después de los graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente, el estadio Libertadores de América no se utilizará esta fecha por el primer equipo, por eso buscan cancha para jugar ante Platense.

Foto:

Fotobaires
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que el primer equipo de Independiente no hará de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense tras los graves incidentes ocurridos durante el partido de Fútbol ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Leé además

Fútbol. El último Scudetto fue levantado por el Club Napolí

Fútbol: Los fanáticos del Calcio están felices, porque se pone en marcha una nueva edición de la Serie A

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. El tesorero del Club Godoy Cruz Emiliano Zarco y Carlos González, dirigentes del Tomba que dieron la conferencia de prensa

Fútbol: Importante despliegue de seguridad para el partido histórico del Tomba

Por Gonzalo Tapia

Si bien en un principio el partido ante el ´Calamar´ se iba a jugar con las tribunas Pavoni Alta y Baja clausuradas a fin de hacer las pericias tras los incidentes ante el equipo chileno, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que Independiente no jugará en su estadio.

Según argumentó Alonso, el fiscal a cargo de la causa decidió clausurar el estadio en su totalidad por las pericias que deben realizarse.

Asimismo, Alonso aseguró que la APreViDe y la Policía de la Provincia Buenos Aires solicitaron en tres oportunidades suspender el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, pero la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) insistió con continuar con el juego.

¿Cuándo empieza la venta de tickets?

Esta tarde de viernes, iba a comenzar la venta de entradas populares y de las plateas para el encuentro que se iba a disputar el domingo a las 20.30, pero la fecha y horario podría sufrir modificaciones en las próximas horas.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja a contrarreloj para conseguir un estadio fuera de la Provincia de Buenos Aires donde disputar el partido ante Platense.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Medios chilenos

Graves incidentes en Independiente-U. de Chile y vergüenza mundial: así reaccionaron los medios chilenos

Por Redacción
Con más de 100 mil votos, una mítica camiseta de Boca fue elegida como la mejor de la historia del fútbol

La camiseta de Boca elegida como 'la más linda de la historia': cuál es su origen y a qué rivales superó

Por Redacción Deportes
En las tribunas se vivió un espectáculo aparte. 

Cuando el fútbol lo es todo: una noche inolvidable en el Malvinas Argentinas

Por Sergio Faria
Valentín Barco, figura del Racing de Estrasburgo

Valentín Barco hace historia en el Racing Estrasburgo: la revolución del 2000 y el once que marca tendencia

Por Nicolás Salas