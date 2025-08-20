20 de agosto de 2025 - 09:54

La camiseta de Boca elegida como 'la más linda de la historia': cuál es su origen y a qué rivales superó

Se trata de un mítico modelo que Diego Maradona vistió en 1981 y que fue consagrado en una votación mundial donde participaron más de 100 mil personas.

Los Andes
Por Redacción Deportes

La camiseta azul y oro que Boca Juniors utilizó en 1981, año en que Diego Armando Maradona brilló en el fútbol argentino, fue elegida como “la más linda de la historia” en una votación mundial organizada por la revista española Panenka.

Dicho concurso reunió más de 100 mil votos de fanáticos de todo el mundo y coronó al modelo xeneize por sobre camisetas legendarias como la de Alemania en Italia 1990, Brasil en Francia 1998 y la Fiorentina 1998/99, que utilizó Gabriel Batistuta.

image

La camiseta de Boca del 81: el origen de un símbolo

El diseño corresponde a la marca Adidas, con un tono de azul intenso atravesado por la clásica franja amarilla. A diferencia de versiones anteriores, esta casaca incluía las iniciales CABJ dentro de pequeñas estrellas, un detalle que terminó de consolidar su carácter único.

Su peso simbólico crece porque fue la camiseta que vistió Maradona durante su paso por Boca en 1981, año en el que conquistó el Metropolitano. Esa temporada quedó marcada como un capítulo inolvidable en la historia del club.

image
Diego Maradona portando la camiseta de Boca en 1981

Diego Maradona portando la camiseta de Boca en 1981

¿Qué camisetas quedaron atrás?

El certamen, denominado #Panenka150, comenzó con 150 modelos históricos y fue avanzando a través de eliminatorias en redes sociales hasta definir a la indumentaria ganadora: “el aficionado al fútbol reconocería una camiseta de Boca a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados. Nos quedamos con esta”, justificó la publicación organizadora al anunciar el resultado.

Hay que decir que, en las rondas finales, la camiseta xeneize dejó en el camino a modelos de gran peso en la cultura futbolera como:

  • Alemania 1990, campeona en Italia con Matthäus y Klinsmann.

  • Brasil 1998, la del equipo de Ronaldo y Rivaldo.

  • Fiorentina 1998/99, recordada por su color violeta y el sponsor Nintendo.

Lo cierto es que esta elección ratifica la vigencia de un diseño que, más de cuatro décadas después, sigue siendo sinónimo de identidad, pasión e historia.

