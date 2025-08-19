19 de agosto de 2025 - 17:00

Boca, un fenómeno mundial sin límite: la mejor camiseta de la historia del fútbol es del Xeneize

El original diseño azul y oro de Boca, que usó Diego Maradona, resultó ganador entre 150 casacas de todo el mundo tanto de clubes como de selecciones.

Los Andes
Elección mundial: la mejor camiseta de la historia del fútbol es de Boca.

Allí, entre los más variados diseños casacas de clubes y selecciones de todo el mundo, como la de Alemania en 1990, USA y Nigeria en 1994, River de 1949, Inter en 1998 y 1999 o el América de México entre 1982 y 1988, la de Boca de 1981 con la que brilló Diego Maradona resultó ganadora entre 150 candidatas que se publicaron en la edición "Especial Camisetas".

Elección mundial: la mejor camiseta de la historia del fútbol es de Boca.

¿Cuál es el modelo de camiseta de Boca que fue elegido como la mejor camiseta de la historia?

Ese modelo azul y oro es el que cuenta con las iniciales del club dentro de estrellitas del lado izquierdo del frente y el logo de Adidas chiquito a la derecha, y que volvió a salir a la venta en 2021 poco después de la vuelta de la empresa al club. Un modelo que quedó en la historia como un emblema de una época.

