Se conoció el nuevo dueño de la "6" de Marcos Rojo en Boca

Boca Juniors se medirá en la noche de este domingo a Independiente Rivadavia, en un encuentro que se disputará a las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Lo cierto es que este duelo de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 contará con un particular suceso.
El DT Miguel Ángel Russo decidió convocar a unos 30 futbolistas, todos los que tiene a disposición a excepción de los marginados del plantel, para cambiar el panorama y romper la mala racha que ensombrece al club de 12 partidos sin ganar. Entre las novedades, podremos observar al heredero de una camiseta histórica en el club.
Marcos Rojo, último dueño de la 6 de Boca
Boca confirmó el nuevo dueño de la camiseta de Marcos Rojo
Esta noche habrá una modificación importante en las camisetas, ya que con la salida de Marcos Rojo, mediante una rescisión que lo llevó libre a Racing, dejó disponible su dorsal número 6.
Lo cierto es que este domingo se confirmó quién será su nuevo portador y se trata de Rodrigo Battaglia, quien lucirá su tercer número en ocho meses en el club.
Recordemos que el volanteo había utilizado el número 29 en lo que iba del Torneo Clausura, tras un gesto que tuvo con Leandro Paredes al cederle la número 5, el primer número que utilizó en Boca.
La noticia se confirmó mediante un video en el vestuario con la indumentaria que usarán los futbolistas ante Independiente Rivadavia, las redes oficiales del Xeneize difundieron una primera imagen de la camiseta de Battaglia con este nuevo número.