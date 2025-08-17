Se conoció el nuevo dueño de la "6" de Marcos Rojo en Boca

El Xeneize confirmó que Rodrigo Battaglia utilizará su tercer número desde que llegó a Boca Juniors.

Boca Juniors se medirá en la noche de este domingo a Independiente Rivadavia, en un encuentro que se disputará a las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Lo cierto es que este duelo de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 contará con un particular suceso.

El DT Miguel Ángel Russo decidió convocar a unos 30 futbolistas, todos los que tiene a disposición a excepción de los marginados del plantel, para cambiar el panorama y romper la mala racha que ensombrece al club de 12 partidos sin ganar. Entre las novedades, podremos observar al heredero de una camiseta histórica en el club.

marcosrojo_272608941_6800742776662843_7848764463592094602_n Marcos Rojo, último dueño de la 6 de Boca Boca confirmó el nuevo dueño de la camiseta de Marcos Rojo Esta noche habrá una modificación importante en las camisetas, ya que con la salida de Marcos Rojo, mediante una rescisión que lo llevó libre a Racing, dejó disponible su dorsal número 6.

Lo cierto es que este domingo se confirmó quién será su nuevo portador y se trata de Rodrigo Battaglia, quien lucirá su tercer número en ocho meses en el club.

Embed Estadio Malvinas Argentinas pic.twitter.com/1pt5lb3KSA — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 17, 2025 Recordemos que el volanteo había utilizado el número 29 en lo que iba del Torneo Clausura, tras un gesto que tuvo con Leandro Paredes al cederle la número 5, el primer número que utilizó en Boca.