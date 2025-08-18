Video: el gesto de Edison Cavani con la platea techada cuando se retiraba del Malvinas Argentinas

Édinson Cavani protagonizó un fuerte cruce con la platea de Independiente Rivadavia yle realizó una serie de gestos a los hinchas de la Lepra, mientras se retiraba del campo de juego del estadio Malvinas Argentinas, tras la goleada de Boca por 3 a 0.
A los cuestionamientos e insultos que le dedicaban los simpatizantes mendocinos mientras se dirigía al vestuario, el uruguayo respondió con la seña de 'tómensela' con su mano derecha, acompañada del gesto de una ‘pala’, que hace referencia a mandar a alguien a trabajar.
EDISON CAVANI
INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas.
MARCELO ALVAREZ / LOS ANDES.
Lo cierto es que a pesar de que el Xeneize se quedó con los tres puntos tras doce partidos sin lograrlo, el Matador volvió a tener una noche para el olvido. Falló un gol increíble debajo del arco en el primer tiempo y luego le reprochó a Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, que el técnico haya tomado la decisión de reemplazarlo por Milton Gímenez.
Sin embargo, Cavani es un futbolista que se caracteriza por su sobriedad y profesionalismo, que no suele estar envuelto en este tipo de intercambios con el público. Seguramente, su mal desempeño dentro del terreno de juego, sumado a su enojo por ser el primer cambio del equipo, incentivó la reacción del jugador ante las provocaciones de la gente del cuadro local.