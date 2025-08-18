Video: el gesto de Edison Cavani con la platea techada cuando se retiraba del Malvinas Argentinas

Cavani tuvo un tenso cruce con la platea de Independiente Rivadavia mientras se dirigía al vestuario y les hizo a los hinchas la seña de una pala.

EDISON CAVANI INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas. MARCELO ALVAREZ / LOS ANDES. Increíble el gol que erró Edison Cavani ante Independiente Rivadavia Lo cierto es que a pesar de que el Xeneize se quedó con los tres puntos tras doce partidos sin lograrlo, el Matador volvió a tener una noche para el olvido. Falló un gol increíble debajo del arco en el primer tiempo y luego le reprochó a Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, que el técnico haya tomado la decisión de reemplazarlo por Milton Gímenez.