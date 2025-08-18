18 de agosto de 2025 - 19:57

Video: el gesto de Edison Cavani con la platea techada cuando se retiraba del Malvinas Argentinas

Cavani tuvo un tenso cruce con la platea de Independiente Rivadavia mientras se dirigía al vestuario y les hizo a los hinchas la seña de una pala.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas.&nbsp;

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas. 

Foto:

MARCELO ALVAREZ / LOS ANDES
INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas.&nbsp;

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas. 

Foto:

MARCELO ALVAREZ / LOS ANDES.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

TENIS. Sinner abandonó y Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati

Tenis: Sinner abandonó y Carlos Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati

Por Redacción Deportes
Germán Pezzella fue operado con éxito de su lesión de rodillay estará 8 meses afuera de las canchas. 

Mundo River: Germán Pezzella fue operado con éxito y sonríe Marcelo Gallardo

Por Redacción Deportes
EDISON CAVANI
INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas.

Increíble el gol que erró Edison Cavani ante Independiente Rivadavia

Lo cierto es que a pesar de que el Xeneize se quedó con los tres puntos tras doce partidos sin lograrlo, el Matador volvió a tener una noche para el olvido. Falló un gol increíble debajo del arco en el primer tiempo y luego le reprochó a Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, que el técnico haya tomado la decisión de reemplazarlo por Milton Gímenez.

Embed

Sin embargo, Cavani es un futbolista que se caracteriza por su sobriedad y profesionalismo, que no suele estar envuelto en este tipo de intercambios con el público. Seguramente, su mal desempeño dentro del terreno de juego, sumado a su enojo por ser el primer cambio del equipo, incentivó la reacción del jugador ante las provocaciones de la gente del cuadro local.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Moretti, presidente en licencia del club de fútbol San Lorenzo

Crisis en San Lorenzo: Moretti fue con un escribano a la sede del club y Lopardo quiere renunciar

Por Redacción Deportes
El Indio Fernández no consigue recuperar el nivel que atrajo la atención de clubes del exterior. 

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia preocupan en la Liga Profesional

Por Juan Azor
JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR. La mendocina Julieta Benedetti tuvo una actuación consagratoria en Asunción 2025, donde sumó 3 medallas: una de oro y dos de plata.

Julieta Benedetti y su oro en los Juegos Panamericanos Junior: "Son los mejores resultados que he tenido"

Por Gonzalo Tapia
El mendocino Valentín Castellanos, quedó afuera de la lista de Lionel Scaloni. 

Selección Argentina: los principales ausentes en la prelista de Lionel Scaloni

Por Redacción Deportes