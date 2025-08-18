Crisis en San Lorenzo: Moretti fue con un escribano a la sede del club y Lopardo quiere renunciar

A la espera de la resolución favorable del Tribunal de Ética de la AFA, el presidente ingresó a la casa principal de San Lorenzo , pero no levantó su licencia.

Moretti ingresó a la institución de Boedo acompañado por un escribano para resolver “cuestiones legales”. Sin embargo, le impidieron acceder a la oficina destinada al presidente y tampoco levantó su licencia.

Marcelo Moretti.jpg Marcelo Moretti el cuestionado dirigente de fútbol del club San Lorenzo NA La crisis de San Lorenzo: Lopardo habría presentado la renuncia Si bien se desconoce con exactitud el motivo de su presencia en el espacio social, podría estar relacionado con el inminente fallo Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lo habilitaría regresar a su Comité Ejecutivo por falta de pruebas. Esta acción género inmediatas respuestas: Julio Lopardo, mandamás en ejercicio, habría presentado la renuncia a sus responsabilidades.

Previamente, Martín Cigna, secretario general de la institución, había afirmado: “No voy a continuar si Marcelo vuelve al club. Tengo una decisión tomada y no doy marcha atrás”, en diálogo con radio La Red. Pese a que muchos dirigentes podrían seguir sus pasos, Moretti tendría el respaldo suficiente para evitar la acefalía dirigencial, que desembocaría en nuevas elecciones.

En junio, el directivo electo en 2023 había revelado el deseo de volver al Cuervo: “El proyecto soy yo. Existen vocales suplentes para cubrir posibles salidas”, en diálogo con Mundo Azulgrana. No obstante, apuntó que su retorno también depende de la “Justicia”, que lo investiga por administración fraudulenta.