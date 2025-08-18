18 de agosto de 2025 - 20:25

Crisis en San Lorenzo: Moretti fue con un escribano a la sede del club y Lopardo quiere renunciar

A la espera de la resolución favorable del Tribunal de Ética de la AFA, el presidente ingresó a la casa principal de San Lorenzo, pero no levantó su licencia.

Marcelo Moretti, presidente en licencia del club de fútbol San Lorenzo

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Si bien se desconoce con exactitud el motivo de su presencia en el espacio social, podría estar relacionado con el inminente fallo Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lo habilitaría regresar a su Comité Ejecutivo por falta de pruebas. Esta acción género inmediatas respuestas: Julio Lopardo, mandamás en ejercicio, habría presentado la renuncia a sus responsabilidades.

