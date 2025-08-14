Se conoció el descargo de San Lorenzo tras las repercusión del video de TikTok de un juvenil

San Lorenzo vive un delicado momento institucional, que se acentuó tras la viralización de un video de TikTok compartido por una de sus jóvenes promesas. Se trata de Jonás Rodríguez, arquero de la Reserva, quien mostró el desayuno que reciben en la pensión del club y el campo donde entrenan, generando una ola de críticas en redes sociales.
En el material fílmico, Rodríguez muestra una comida que consistía en café con pan y queso, lo que desató comentarios sobre las condiciones de los jóvenes futbolistas. Enterados de esta situación, la institución actuó rápidamente y lanzó un comunicado oficial aclarando la situación. En el texto, el club expresó que el video "transmitió un mensaje opuesto al deseado por el futbolista y al valor y esencia del lugar".
image
Jonás y sus compañeros de divisones inferiores (Foto: IG@jonasrodriguezzzz)
Además, destacaron que la pensión cuenta con un equipo profesional compuesto por un director, una vicedirectora, una nutricionista y ocho cocineros encargados de planificar y preparar las comidas diarias.
Así es el menú de los juveniles de San Lorenzo, según el comunicado
El comunicado también detalló los menús disponibles para los jóvenes:
El club concluyó su misiva reafirmando su compromiso con el bienestar de los juveniles y el uso responsable de las redes sociales.
El video de la polémica en redes
“Hoy desayunamos café con pan y queso”, relata el joven arquero sobre su primera ingesta del día. Lo cierto es que en las redes sociales, se generó rápidamente se generó una fuerte polémica sobre si era un desayuno adecuado para tan jóvenes deportistas.
La grabación continúa exhibiendo el mal estado de las instalaciones del club. También refleja el contenido de las otras comidas recibidas por los chicos.