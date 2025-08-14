14 de agosto de 2025 - 12:11

Se conoció el descargo de San Lorenzo tras las repercusión del video de TikTok de un juvenil

Un video viral causó polémica al mostrar el desayuno de los juveniles de San Lorenzo y el club emitió un comunicado para aclarar la situación.

San Lorenzo habló del video viral 

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

San Lorenzo vive un delicado momento institucional, que se acentuó tras la viralización de un video de TikTok compartido por una de sus jóvenes promesas. Se trata de Jonás Rodríguez, arquero de la Reserva, quien mostró el desayuno que reciben en la pensión del club y el campo donde entrenan, generando una ola de críticas en redes sociales.

En el material fílmico, Rodríguez muestra una comida que consistía en café con pan y queso, lo que desató comentarios sobre las condiciones de los jóvenes futbolistas. Enterados de esta situación, la institución actuó rápidamente y lanzó un comunicado oficial aclarando la situación. En el texto, el club expresó que el video "transmitió un mensaje opuesto al deseado por el futbolista y al valor y esencia del lugar".

image
Jon&aacute;s y sus compa&ntilde;eros de divisones inferiores (Foto: IG@jonasrodriguezzzz)

Jonás y sus compañeros de divisones inferiores (Foto: IG@jonasrodriguezzzz)

Además, destacaron que la pensión cuenta con un equipo profesional compuesto por un director, una vicedirectora, una nutricionista y ocho cocineros encargados de planificar y preparar las comidas diarias.

Así es el menú de los juveniles de San Lorenzo, según el comunicado

El comunicado también detalló los menús disponibles para los jóvenes:

  • Desayuno y merienda: café con leche, té, mate cocido, pan blanco e integral, queso untable, mermeladas, copos de cereal sin azúcar, granola, avena instantánea y frutas de estación.

  • Almuerzo y cena: proteínas como pollo, bondiola de cerdo, milanesas, bifes a la criolla, albóndigas, pastel de papas, pan de carne, tapa de nalga, vacío y bife de chorizo; y por la noche, hidratos de carbono con pastas variadas, polenta y guiso de lentejas.

El club concluyó su misiva reafirmando su compromiso con el bienestar de los juveniles y el uso responsable de las redes sociales.

El video de la polémica en redes

Hoy desayunamos café con pan y queso”, relata el joven arquero sobre su primera ingesta del día. Lo cierto es que en las redes sociales, se generó rápidamente se generó una fuerte polémica sobre si era un desayuno adecuado para tan jóvenes deportistas.

La grabación continúa exhibiendo el mal estado de las instalaciones del club. También refleja el contenido de las otras comidas recibidas por los chicos.

Por Gonzalo Tapia