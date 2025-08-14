¿Cadillac tiene piloto confirmado? Silencio y señales en plena "Silly Season" de la F1

Cadillac tiene luz verde para competir en la Fórmula 1 en 2026 , pero el listado de pilotos sigue lejos de hacerse público y los rumores aumentan día tras días. Lo cierto es que medios de Europa posicionan a Sergio "Checo" Pérez como el principal favorito a ocupar una de las vacantes de la onceava escudería.

Franco Mastantuono celebró su cumpleaños 18 con una gran presentación en el Real Madrid: "Cumplo un sueño"

Se conoció el inesperado lugar que ocupa Franco Colapinto en la historia de la Fórmula 1

Estas versiones llegan en plena "Silly Season" de la F1, donde pilotos y equipos sellan su futuro para el año próximo. Hay que decir que, tras su salida de Red Bull al final de la temporada 2024, el piloto mexicano quedó sin equipo para la temporada 2025. Sin embargo, su regreso a la F1 en 2026 con el nuevo equipo Cadillac parece cada vez más probable .

Según informes de medios británicos como PlanetF1 y ESPN, Cadillac estaría en conversaciones avanzadas con Pérez para que se una el año que viene y se espera que el anuncio oficial se realice durante el Gran Premio de Italia en Monza.

El equipo Cadillac, respaldado por General Motors y liderado por el excampeón de F1 Michael Andretti , valora la experiencia de pilotos como Pérez para su debut en la F1. Con 281 carreras en su haber, múltiples victorias en Grandes Premios y un subcampeonato del mundo, Pérez aportaría una valiosa experiencia al equipo.

Sin embargo, la situación no está exenta de incertidumbre, debido a que Pérez es considerado uno de los principales candidatos, pero aún no se ha confirmado oficialmente su incorporación. Además, el equipo también evalúa otras opciones para su alineación de pilotos.

¿Qué se espera de Cadillac para 2026?

Cadillac utilizará motores suministrados por Ferrari bajo el nombre de GM Performance Power Units LLC, con el objetivo de desarrollar sus propias unidades de potencia para 2030.

Si bien todavía no se conocen detalles técnicos específicos del monoplaza, se espera que el equipo cuente con una infraestructura sólida y recursos significativos para competir al más alto nivel.

GM Cadillac será animador de la Fórmula 1, a partir de la temporada 2026

Para ello, la experiencia de Pérez será crucial para acelerar el desarrollo del coche y adaptarse rápidamente a la dinámica de la F1. Además, se habla de la contratación de otro experimentado como Valtteri Bottas para ocupar el segundo asiento, lo que ayudaría en el desarrollo del auto.