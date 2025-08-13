El desayuno que desató la bronca: polémica en San Lorenzo por un video de TikTok de un juvenil

Un video compartido por un jugador de las inferiores generó indignación entre los hinchas de un club que atraviesa una de las peores crisis de su historia.

En las últimas horas, el club San Lorenzo de Almagro volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por un video viral que muestra la rutina de un jugador de las inferiores en la pensión del club.

Se trata de Jonás Rodríguez, arquero de la Reserva, quien publicó en TikTok un registro de su día a día dentro de la institución. Lo cierto es que, lo que parecía un contenido cotidiano se convirtió rápidamente en un símbolo de las deficiencias que enfrentan los jóvenes futbolistas del club.

Jonas Rodríguez, arquero categoría 2008 de San Lorenzo, nos muestra cómo es un día viviendo en la pensión del club.



Desayuno: café con pan y queso.

Almuerzo: pan de carne con arroz y ensalada.

Merienda: chocolatada con pan y queso.

Cena: ravioles con tortilla. pic.twitter.com/nqjMjtQhwa — (@Juanpi_Ugarte) August 12, 2025 En el material compartido, Rodríguez se muestra preparándose para el desayuno y describe lo que se sirve: “Hoy desayunamos café con pan y queso”, mientras la cámara deja entrever el estado de las instalaciones y los alimentos que reciben los juveniles.

La bronca de los hinchas de San Lorenzo en redes sociales El contenido audiovisual generó una ola de indignación en las redes. Muchos hinchas cuestionaron la calidad de los alimentos y la situación general de la pensión. Según lo que se detalla en el video, el almuerzo suele incluir “pan de carne, arroz y ensaladas”, la merienda “chocolatada y pan con queso” y la cena “ravioles y tortilla”.

image "Edad de crecimiento y le dan de comer pan con queso"; "La pasta va en el almuerzo, no entiendo por qué no tienen nutricionistas"; "Los hacen entrenar en una cancha que tiene más tierra que pasto. Después te preguntas porque hay tantas lesiones"; "San Lorenzo vendió por 25 millones ¿Dónde está la guita?", fueron algunas de las reacciones de los fans en redes.