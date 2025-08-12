La Bombonera según Riquelme: cuánto costará la ampliación, cómo quedará y cuántos espectadores podrá albergar

La ampliación de La Bombonera es uno de los grandes anhelos de los hinchas de Boca y también una de las promesas del presidente Juan Román Riquelme , quien quiere aumentar la capacidad del estadio para que cada vez más socios puedan disfrutar del equipo.

Lo cierto es que tras varios proyectos y rumores de ampliación , la comisión directiva firmó hace 4 meses el render oficial con todo el plan que intentarán llevar a cabo en el corto y mediano plazo, para que el estadio esté listo antes del cierre del mandato.

De acuerdo con el sitio Planeta Boca Juniors, el Xeneize planea correr el campo de juego varios metros hacia las vías y hacer lo mismo con 10 filas de la platea baja para así ganar metros hacia ese lado.

Para lograr esto, los actuales bancos de suplentes se correrán para el otro lado de la cancha . Una vez se consiga esto, el club demolería los palcos actuales y construiría una tribuna en la que habrá plateas abajo y palcos arriba.

Por otra parte, el proyecto significaría la concreción de una de las promesas de Riquelme , ya que no sería necesario comprar los terrenos de las casas vecinas , por lo que solamente será utilizado el terreno de la institución.

ASÍ ES LA BOMBONERA QUE PLANEA RIQUELME: NUEVA TRIBUNA, LED 360 Y TECHO EN LA TERCERA BANDEJA PBJ armó un diseño con la información que consiguió sobre el proyecto de Riquelme para ampliar La Bombonera. Demolición de palcos y una tribuna parecida a la del estadio de… pic.twitter.com/phBqcTJiPd

Otra de las particularidades del proyecto, es que el estadio contará con una pantalla led 360 que recorrerá toda la circunferencia, tal como sucede con el del Real Madrid. Además, todas las tribunas altas estarán techadas y se eliminará el túnel visitante para que la popular sur baja tenga varios metros más cerca del campo de juego.

Por último, en lo que respecta al tiempo que demandarán estas obras, el mismo está estipulado entre 6 y 9 meses. Boca tiene dos opciones firmes para ser local en ese lapso: el Estadio Único de La Plata o el Cilindro de Avellaneda.

Embed Así quedaría la nueva Bombonera. pic.twitter.com/DlIwu5fK2R — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) August 12, 2025

La nueva capacidad que tendría La Bombonera y los millones que costará la renovación

Según Planeta Boca Juniors, La Bombonera aumentaría su capacidad en unas 15 mil personas más, ya que el aforo estipulado iría entre 71.000 y 84.000 personas, para convertirse así en el segundo estadio con mayor capacidad en el fútbol argentino.

Esta obra fue tasada en una cifra cercana a los 100 millones de dólares y desde el club creen que podría pagarse con la venta por tres años de los nuevos palcos, que pasarán de ser 86 a 240.