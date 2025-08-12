12 de agosto de 2025 - 10:40

Video: la gran promesa del Arsenal que dejó en el piso a Gabriel Heinze en pleno entrenamiento

Se trata de Max Dowman, juvenil de 15 años que se enfrentó al flamante colaborador del DT Mikel Arteta.

Gabriel Heinze dejó momentáneamente su rol como entrenador y se incorporó al Arsenal de Inglaterra como parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta, más precisamente en el rol de ayudante de campo. En medio de la pretemporada, el DT argentino se muestra activo en cada una de las prácticas, donde pone en funcionamiento todos sus saberes.

Lo cierto es que, en la última práctica, el propio Heinze protagonizó un momento viral con un juvenil de 15 años. Se trata de Max Dowman, una de las máximas promesas del fútbol inglés.

En la acción que se puede observar en el video viral, la pelota cae en los pies del surgido en Newell´s Old Boys y Dowman intentó disputar la pelota con la intención de recuperarla. En el forcejeo, el oriundo Chelmsford empujó al director técnico, lo tiró al césped y definió solo frente al arco para marcar un gol.

¿Quién es Max Dowman, la joven promesa del Arsenal?

Nacido el 31 de diciembre de 2009, Max Dowman es una de las grandes promesas que tienen “Los Gunners”. El volante ofensivo se encuentra bajo el manto del primer equipo desde el 2024 y este año participó en varios partidos de la pretemporada.

El joven disputó 30 minutos en un amistoso frente al Newcastle en el que dejó muestras de su enorme calidad. Provocó el penal de la victoria de su equipo y se lo vio participativo en el juego.

Max Dowman, la joven promesa del Arsenal

Max Dowman, la joven promesa del Arsenal

Al parecer, esta será la apuesta más fuerte de Mikel Arteta para la próxima temporada, ya que es considerado uno de los mayores talentos de la academia del cuadro londinense y la tutela de Heinze será clave en el devenir del joven talento.

