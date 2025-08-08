8 de agosto de 2025 - 10:39

Chau Manchester United: Alejandro Garnacho tiene todo cerrado con un club que viene de ser campeón

Según Fabrizio Romano, el jugador de la Selección Argentina tiene todo cerrado para unirse al Chelsea y continuar en la Premier League.

Alejandro Garnacho podría dejar el Manchester United para sumarse al Chelsea

Alejandro Garnacho podría dejar el Manchester United para sumarse al Chelsea

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine

Se conoció el verdadero motivo del choque de Franco Colapinto en los test de la F1 en Hungría

Por Redacción Deportes
Matías Jalaf trajo su Ford Mustang al Km 0 de Mendoza para calentar motores antes de la novena fecha del TC en Villicum.

Ruge Mendoza: Julián Santero y Matías Jalaf hacen vibrar los motores en la previa del TC en Villicum

Por  Sergio Faria  y Gonzalo Tapia

Se trata del Chelsea, quien avanza con todo en busca del extremo para poder así sumarlo a las filas de Enzo Maresca. Según el periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, el madrileño se encuentra cada vez más cerca de territorio Blue: “Acuerdo cerrado por el lado del jugador“, asegura el comunicador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1953725114224455720&partner=&hide_thread=false

Recordemos que el propio Garnacho quiere dejar el Manchester United tras no ser tenido en cuenta por el DT Rúben Amorim, con quien rompió relaciones tras la final de la UEFA Europa League.

Si bien, el jugador fue buscado por distintos clubes de Europa, su principal objetivo era permanecer en la Premier League, una liga donde el propio futbolista considera que puede explotar sus condiciones y así tener una chance en el equipo nacional, con miras a ser convocado para el próximo Mundial 2026.

Alejandro Garnacho no seguiría en el Manchester United
Alejandro Garnacho no seguiría en el Manchester United tras rispideces con el DT Rúben Amorim

Alejandro Garnacho no seguiría en el Manchester United tras rispideces con el DT Rúben Amorim

La fortuna que deberá pagar Chelsea por Alejandro Garnacho

Según Transfer News Live, Manchester United está dispuesto a desprenderse de Alejandro Garnacho, siempre y cuando las ofertas por el jugador se acerquen a los 40 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 53 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Hay que decir que los Red Devils bajaron sus pretensiones debido a que quieren desprenderse del argentino y así poder equilibrar la masa salarial del plantel por las inversiones que hicieron en este mercado de pases en la delantera del equipo.

Alejandro Garnacho
Alejandro Garnacho y su difícil situación en Manchester United

Alejandro Garnacho y su difícil situación en Manchester United

Por su parte, el Chelsea viene de ganar el Mundial de Clubes 2025 y buscaba un extremo por izquierda, teniendo en cuenta que en este mercado se le fueron Noni Madueke, Jadon Sancho y el suspendido Mijailo Mudryk. Con la contratación del Bichito, los Blues conseguirán al desequilibrante que estaban esperando hace tiempo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Matilde Itzcovich, promesa del automovilismo uruguayo, falleció a los 16 años

Dolor en el automovilismo: murió Matilde Itzcovich, una joven piloto que soñaba con llegar a la Fórmula 1

Por Redacción Deportes
Alejandro Garnacho y Ruben Amorim

El DT del Manchester United disparó contra Alejandro Garnacho: "A veces las cosas no salen bien"

Por Redacción Deportes
Alejandro Garnacho no seguiría en el Manchester United tras rispideces con el DT Rúben Amorim

Alejandro Garnacho cada vez más afuera de Manchester United, según su DT

Por Redacción Deportes
El Bichito y Gardelito podrían ser compañeros en el Chelsea: flamante campeón del Mundial de Clubes. 

Chelsea va por Alejandro Garnacho: sin lugar en el United, el argentino podría cambiar de camiseta en la Premier

Por Redacción Deportes