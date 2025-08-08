Chau Manchester United: Alejandro Garnacho tiene todo cerrado con un club que viene de ser campeón

Según Fabrizio Romano, el jugador de la Selección Argentina tiene todo cerrado para unirse al Chelsea y continuar en la Premier League.

Alejandro Garnacho se encuentra relegado en el Manchester United y, mientras transita la búsqueda de minutos, surgió el interés de un viejo club de la Premier League que haría una millonaria oferta por el jugador que defiende los colores de la Selección Argentina.

Se trata del Chelsea, quien avanza con todo en busca del extremo para poder así sumarlo a las filas de Enzo Maresca. Según el periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, el madrileño se encuentra cada vez más cerca de territorio Blue: “Acuerdo cerrado por el lado del jugador“, asegura el comunicador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1953725114224455720&partner=&hide_thread=false Understand Alejandro Garnacho has agreed every detail of personal terms with Chelsea!



Deal done on player side, he only wants Chelsea as revealed here since July.



Talks with Man United about fee will follow soon.#CFC pursue both Garnacho and Xavi Simons, as revealed. pic.twitter.com/gfrtdOONCm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025 Recordemos que el propio Garnacho quiere dejar el Manchester United tras no ser tenido en cuenta por el DT Rúben Amorim, con quien rompió relaciones tras la final de la UEFA Europa League.

Si bien, el jugador fue buscado por distintos clubes de Europa, su principal objetivo era permanecer en la Premier League, una liga donde el propio futbolista considera que puede explotar sus condiciones y así tener una chance en el equipo nacional, con miras a ser convocado para el próximo Mundial 2026.

La fortuna que deberá pagar Chelsea por Alejandro Garnacho Según Transfer News Live, Manchester United está dispuesto a desprenderse de Alejandro Garnacho, siempre y cuando las ofertas por el jugador se acerquen a los 40 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 53 millones de dólares por la totalidad de su pase.