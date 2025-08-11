La nueva polémica de Alejandro Garnacho que lo deja expuesto en el Manchester United

Se viralizó una imagen del jugador de la Selección Argentina mientras se tatuaba que provocó la ira de los fans ingleses.

Alejandro Garnacho se encuentra en un tenso momento de su vida al no ser tenido en cuenta en el Manchester United, ya que Ruben Amorim no le tiene en cuenta y el joven jugador de la Selección Argentina busca una salida en algún club competitivo que le permita volver a ser convocado por Lionel Scaloni.

Lo cierto es que el futbolista está otra vez en la mira por aspectos extrafutbolísticos, debido a una foto que se viralizó en las últimas horas.

GyDWLb5XAAEVho6 Alejandro Garnacho y una foto que enfureció a los hinchas del Manchester United Al futbolista nacido en Madrid se lo vio en posesión de un cigarrillo electrónico mientras se realizaba un tatuaje en su brazo derecho, una situación que fue apuntada por el público como poco profesional y que recuerda a una vieja controversia por otra foto que el mismo jugador publicó en una historia de su cuenta de Instagram en la que se veía un encendedor.

”El marginado del Manchester United, Alejandro Garnacho, parece agarrar un vaporizador mientras se hace un nuevo tatuaje, dos años después de que los fanáticos lo atraparan en una publicación eliminada de Instagram”, expresó Daily Mail.

Embed Manchester United outcast Alejandro Garnacho ‘appears to clutch a VAPE’ while getting a new tattoo pic.twitter.com/7RBU9RT9MS — Mail Sport (@MailSport) August 11, 2025 Lo cierto es que el futuro del jugador está en la mira, y el Chelsea, el único club que se intereso por él, no está dispuesto a desembolsar los 45 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión.