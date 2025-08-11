La nueva polémica de Alejandro Garnacho que lo deja expuesto en el Manchester United

Alejandro Garnacho se encuentra en un tenso momento de su vida al no ser tenido en cuenta en el Manchester United, ya que Ruben Amorim no le tiene en cuenta y el joven jugador de la Selección Argentina busca una salida en algún club competitivo que le permita volver a ser convocado por Lionel Scaloni.
Lo cierto es que el futbolista está otra vez en la mira por aspectos extrafutbolísticos, debido a una foto que se viralizó en las últimas horas.
Alejandro Garnacho y una foto que enfureció a los hinchas del Manchester United
Al futbolista nacido en Madrid se lo vio en posesión de un cigarrillo electrónico mientras se realizaba un tatuaje en su brazo derecho, una situación que fue apuntada por el público como poco profesional y que recuerda a una vieja controversia por otra foto que el mismo jugador publicó en una historia de su cuenta de Instagram en la que se veía un encendedor.
”El marginado del Manchester United, Alejandro Garnacho, parece agarrar un vaporizador mientras se hace un nuevo tatuaje, dos años después de que los fanáticos lo atraparan en una publicación eliminada de Instagram”, expresó Daily Mail.
Lo cierto es que el futuro del jugador está en la mira, y el Chelsea, el único club que se intereso por él, no está dispuesto a desembolsar los 45 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión.
Por otro lado, Garnacho que venía siendo una constante en las convocatorias de la Selección Argentina luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022, perdió terreno y no estuvo en 3 de los últimos cuatro llamados. Se ausentó vs. Venezuela y Bolivia, volvió para los compromisos con Paraguay y Perú (solo sumó 25 minutos en Asunción), y otra vez desapareció para los cruces con Uruguay, Brasil, Chile y Colombia, todos correspondientes a las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.