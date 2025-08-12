12 de agosto de 2025 - 17:03

La insólita medida de San Lorenzo para el clásico con Huracán para recaudar dinero

La Comisión Directiva de San Lorenzo implementará un bono obligatorio de $10.000 para el encuentro ante el Globo por la Liga Profesional.

La hinchada de San Lorenzo se prepara para el clásico ante Huracán

Por Redacción Deportes

En medio de un clima institucional y político agitado, San Lorenzo tomó una decisión que promete dar que hablar en la previa del único clásico que disputará como local en el año, ante Huracán de Parque Patricios por la Liga Profesional.

Bono obligatorio de $10.000, la medida del Ciclón:

San Lorenzo cobrará un bono único a sus hinchas

En la reunión de Comisión Directiva realizada este lunes a puertas cerradas en el palco del segundo piso de la platea norte del Pedro Bidegain, se aprobó la implementación de un bono obligatorio de $10.000 para el partido ante Huracán, válido por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El encuentro, que aún no tiene día ni horario confirmado, será especial para los hinchas azulgranas no solo porque se trata de un duelo histórico, sino porque será el único que recibirá en el Bidegain, ya que el choque ante River se disputó en el Monumental y, posteriormente, el Ciclón deberá visitar a Racing e Independiente.

Según explicaron los dirigentes, el bono se aplicará tanto a socios como a no socios y tendrá como destino exclusivo generar recursos para el área del fútbol juvenil con el objetivo de modernizar la infraestructura existente.

Desde la CD aclararon que se contemplarán casos especiales, como los grupos familiares, que tendrán un esquema diferenciado de pago. Además, prometieron que, “llegado el momento”, se informará de manera detallada el destino de los fondos.

¿Cuánto recaudará San Lorenzo con la cuota única en el clásico?

La proyección de recaudación es ambiciosa: se estima que el monto final podría rondar los 250 mil dólares, un ingreso que en la situación económica actual del club se considera vital.

No es la primera vez que en el fútbol argentino se adopta esta modalidad para aprovechar partidos de alta convocatoria. Sin embargo, en San Lorenzo no se aplicaba un bono de este tipo para un encuentro de campeonato desde hace varios años, lo que explica las reacciones encontradas entre los socios.

Mientras unos ven la medida como un aporte necesario para sostener y mejorar las divisiones juveniles, otros cuestionan que se sume un gasto extra en un contexto económico difícil para todos.

En lo deportivo, el plantel dirigido por Damián Ayude continúa su preparación para enfrentar a Platense en Vicente López, encuentro para el que se espera la presencia de público visitante. Luego, recibirá a Instituto en el Bidegain, en la antesala del clásico contra Huracán, que ya empieza a jugarse fuera de la cancha con esta polémica decisión dirigencial.

