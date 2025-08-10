Platense le sacó un punto de oro al Instituto de Daniel Oldrá

De manera agónica , Platense logró empatar 1 a 1 con el Instituto del mendocino Daniel "Gato" Oldrá, en un duelo de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional . Abrió la cuenta Damián Puebla, y Ronaldo Martínez estampó la igualdad sobre el cierre.

Con un gran arranque, Instituto tuvo muchas llegadas claras en el inicio . A los seis minutos, el enganche Damián Puebla estuvo cerca al sacarle brillo al palo izquierdo de Cozzani, cuando cabeceó un centro que venía desde la izquierda.

En 17 minutos de la primera mitad el volante se tomó revancha. Una buena jugada individual por derecha del extremo Manuel Romero terminó en un centro bajo para el mencionado Puebla, que controló de pecho y metió un derechazo bajo y cruzado para el 1-0.

Poco tiempo más tarde, el delantero Alex Luna tuvo un tiro libre al borde izquierdo del área, el cual salió con potencia y pegó en el travesaño de Cozzani. Además, el rebote le quedó al defensor Fernando Alarcón, que no pudo entrarle con fuerza. El asedio no frenó allí, y continuó con un centro para el delantero Matías Fonseca, que remató de primera y reventó el poste izquierdo del guardameta de Platense.

ARRIBA LA GLORIA Puebla controló con el pecho y definió cruzado para el 1-0 de Instituto ante Platense Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/SNX3ADU9cz

El Calamar no tuvo llegadas de riesgo hasta los ocho minutos del complemento, con un córner al segundo palo que fue cabeceado por el delantero Nicolás Orsini, cuyo frentazo dio en el poste izquierdo del arquero Manuel Roffo .

En 22 minutos de la segunda parte llegó la polémica, porque, luego un cabezazo del delantero Ronaldo Martínez en el borde del área que fue contenido por Roffo, el atacante paraguayo recibió una patada en la cabeza que no fue considerada infracción por el árbitro Andrés Gariano ni ameritó un llamado a revisión desde el VAR.

Embed "Schor":

Por comentarios sobre el gol de Ronaldo Martínez para el empate de Platense con Instituto en el #TorneoClausura pic.twitter.com/6cJR8pQoTT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 10, 2025

El gol de la igualdad llegó en el cuarto minuto de descuento, con un centro hacia atrás del extremo Ignacio Schor y la aparición de Ronaldo Martínez. La polémica se instaló en el estadio cordobés ya que el asistidor había controlado la pelota con la mano, pero el VAR no lo percibió.

Con la igualdad, el Calamar es decimocuarto de la zona B con tres puntos, mientras que el equipo dirigido por Daniel Oldrá está cuatro puestos por encima, con dos unidades más. En la próxima fecha, la Gloria deberá recibir a Unión, el próximo viernes 15 de agosto a partir de las 19:00 horas, mientras que el equipo de Cristian González recibirá a San Lorenzo el sábado 16, a las 16:15 horas.

Formaciones de Instituto - Platense:

Instituto (1): Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Manuel Romero, Damián Puebla, Alex Luna; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Platense (1): Juan Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Marcos Portillo, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

Datos del partido:

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Andrés Merlos.

Goles: PT: 170 Damián Puebla (I). ST: 49' Ronaldo Martínez (P).

Cambios: ST: al inicio. Vicente Taborda por Marcos Portillo (I), 22m. Jhon Córdoba por Matías Fonseca (I) y Mauro Luna Diale por Franco Zapiola (P); 28m. Felipe Bussio por Franco Baldassarra (P) e Ignacio Schor por Nicolás Orsini (P); 33m. Jonás Acevedo por Damián Puebla (I); 38m. Maximiliano Rodríguez por Guido Mainero (P) y Franco Díaz por Gastón Lodico (I).

Minuto a minuto y estadísticas: