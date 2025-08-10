10 de agosto de 2025 - 19:41

Barcelona se floreó en el trofeo Joan Gamper y goleó al Como

El Barcelona de España superó 5 a 0 al Como de Italia en su presentación oficial de cara a la temporada de LaLiga.

Barcelona se quedó con el trofeo Joan Gamper

Barcelona se quedó con el trofeo Joan Gamper

Foto:

FCB
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tal cual lo hace habitualmente, el Barcelona de España le dio inicio a su temporada europea con la disputa del trofeo amistoso Joan Gamper. En esta ocasión, vapuleó al Como de Italia por 5 a 0, con una gran actuación de su figura Lamine Yamal.

Leé además

Nicki Nicole y Lamine Yamal, en medio de los rumores de relación.

Nicki Nicole fue vista en un partido del Barcelona y con una camiseta de Lamine Yamal: aumentan los rumores

Por Redacción Espectáculos
Mauro Icardi, en su paso en La Masía del Barcelona

Mató una paloma y se la comió: la increíble anécdota de Mauro Icardi en el Barcelona

Por Redacción Deportes

El elenco Culé dominó de principio a fin en el Estadio Johan Cruyff, que lució repleto en su modesta capacidad teniendo en cuenta que las obras en el Camp Nou todavía se extenderán por un tiempo más.

2
Marcus Rashford debut&oacute; con la casaca del Barcelona

Marcus Rashford debutó con la casaca del Barcelona

Sin despeinarse llegó al primero a los 20 minutos de la primera mitad. La visita se equivocó en la salida, Fermín López la capturó en la medialuna del área y sacó un remate cruzado inalcanzable para el arquero. El propio Fermín fue el encargado de estirar la cuenta, tras una individual sin éxito de Lamine Yamal.

A los pocos instantes, López conectó con Marcus Rashford, que tiró centro al segundo palo para la aparición goleadora del brasileño Raphinha. A esa altura, el encuentro ya era cosa sentenciada.

Antes del final del primer tiempo, los de Hansi Flick presionaron alto sobre la salida del Como, Raphinha recuperó y le cedió el tanto a Lamine Yamal, que sólo tuvo que empujarla debajo del arco sin oposición alguna.

En la segunda mitad, el Barcelona puso cifras definitivas en los primeros instantes, gestando una buena jugada colectiva que terminó con el pivoteo de Ferrán Torres y la exquisita definición de la joya Yamal.

Golazo de Yamal para el Barcelona:

Embed

A partir de ese momento, el Blaugrana bajó el ritmo y aprovechó para mover el banco de los suplentes dándole lugar a juveniles y futbolistas que intentan ganarse un lugar en el andamiaje colectivo.

El debut oficial en la temporada para el Barcelona será el próximo sábado 16 de agosto por la fecha 1 de LaLiga, cuando se mida en condición de visitante frente al Mallorca, donde comenzará a defender la corona de campeón de la máxima categoría del fútbol ibérico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dueño de una pastelería en Barcelona contó en TikTok cómo una influencer intentó pagar cuatro porciones de tarta mostrando su perfil de Instagram.

Quiso pagar con seguidores: una influencer intentó comer gratis en una pastelería y se volvió viral

Por Redacción
La coordinadora aérea a través de TikTok relató indignada como unos padres dejaron a su hijo de 10 años en la terminal para poder volar de vacaciones.

Contó que unos padres dejaron a su hijo en el aeropuerto para irse de viaje y su historia se hizo viral

Por Redacción
La mendocina Julieta Benedetti y la sanjuanina Delfina Dibella consiguieron medallas de plata y bronce en la contrarreloj femenina de ciclismo. 

Ciclismo mendocino con podio en el debut de los Juegos Panamericanos Junior 2025

Por Redacción Deportes
Barracas Central ganó y es líder

Barracas Central ganó y es el sorpresivo líder de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes