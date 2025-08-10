Barcelona se floreó en el trofeo Joan Gamper y goleó al Como

Tal cual lo hace habitualmente, el Barcelona de España le dio inicio a su temporada europea con la disputa del trofeo amistoso Joan Gamper. En esta ocasión, vapuleó al Como de Italia por 5 a 0, con una gran actuación de su figura Lamine Yamal.

El elenco Culé dominó de principio a fin en el Estadio Johan Cruyff, que lució repleto en su modesta capacidad teniendo en cuenta que las obras en el Camp Nou todavía se extenderán por un tiempo más.

Sin despeinarse llegó al primero a los 20 minutos de la primera mitad. La visita se equivocó en la salida, Fermín López la capturó en la medialuna del área y sacó un remate cruzado inalcanzable para el arquero. El propio Fermín fue el encargado de estirar la cuenta , tras una individual sin éxito de Lamine Yamal.

A los pocos instantes, López conectó con Marcus Rashford, que tiró centro al segundo palo para la a parición goleadora del brasileño Raphinha . A esa altura, el encuentro ya era cosa sentenciada.

Antes del final del primer tiempo, los de Hansi Flick presionaron alto sobre la salida del Como, Raphinha recuperó y le cedió el tanto a Lamine Yamal , que sólo tuvo que empujarla debajo del arco sin oposición alguna.

En la segunda mitad, el Barcelona puso cifras definitivas en los primeros instantes, gestando una buena jugada colectiva que terminó con el pivoteo de Ferrán Torres y la exquisita definición de la joya Yamal.

Golazo de Yamal para el Barcelona:

Embed De primera intención.



Buscando el poste más lejano.



Con toda la calma del mundo.



Nunca es una mala idea prender la TV para ver jugar al nuevo 10 del FC Barcelona.



¿Lamine Yamal? El futbolista más emocionante del mundo en la actualidad. pic.twitter.com/22wzICgtjb — Invictos (@InvictosSomos) August 10, 2025

A partir de ese momento, el Blaugrana bajó el ritmo y aprovechó para mover el banco de los suplentes dándole lugar a juveniles y futbolistas que intentan ganarse un lugar en el andamiaje colectivo.

El debut oficial en la temporada para el Barcelona será el próximo sábado 16 de agosto por la fecha 1 de LaLiga, cuando se mida en condición de visitante frente al Mallorca, donde comenzará a defender la corona de campeón de la máxima categoría del fútbol ibérico.