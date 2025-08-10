Ciclismo mendocino con podio en el debut de los Juegos Panamericanos Junior 2025

Julieta Benedetti ganó la medalla de plata en la contrarreloj. Argentina arrancó con medallas en ciclismo y buena proyección para las próximas pruebas.

La mendocina Julieta Benedetti y la sanjuanina Delfina Dibella consiguieron medallas de plata y bronce en la contrarreloj femenina de ciclismo.

Los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 comenzaron con muy buenas noticias para el ciclismo argentino. En la prueba de contrarreloj femenina, Julieta Benedetti y Delfina Dibella se subieron al podio tras una destacada actuación que les valió las medallas de plata y bronce, respectivamente.

La mendocina Julieta Benedetti completó los 26,6 kilómetros de la prueba en 37 minutos y 6 segundos. Por su parte, la sanjuanina Delfina Dibella registró un tiempo de 37 minutos y 43 segundos. Ambas dominaron la competencia hasta que la colombiana Natalia Garzón, última en salir a pista, marcó 36 minutos y 43 segundos para quedarse con el oro.

Juegos Panamericanos Junior La colombiana Natalia Garzón fue medalla de oro, seguida por la mendocina Julieta Benedetti y la sanjuanina Delfina Dibella. Gentileza Entre los varones, Octavio Salmón, oriundo de Cañuelas, finalizó séptimo en la contrarreloj de 39,9 kilómetros, con un tiempo de 51 minutos y 33 segundos.

El ciclismo en varones El sanjuanino Mateo Kalejman, quien había logrado el mejor tiempo en la categoría masculina, fue descalificado por una irregularidad en la posición del asiento de su bicicleta. A pesar de que su bicicleta fue verificada tanto antes como después de la largada, un reclamo del equipo colombiano motivó la sanción.