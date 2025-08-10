10 de agosto de 2025 - 21:36

Ciclismo mendocino con podio en el debut de los Juegos Panamericanos Junior 2025

Julieta Benedetti ganó la medalla de plata en la contrarreloj. Argentina arrancó con medallas en ciclismo y buena proyección para las próximas pruebas.

La mendocina Julieta Benedetti y la sanjuanina Delfina Dibella consiguieron medallas de plata y bronce en la contrarreloj femenina de ciclismo. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 comenzaron con muy buenas noticias para el ciclismo argentino. En la prueba de contrarreloj femenina, Julieta Benedetti y Delfina Dibella se subieron al podio tras una destacada actuación que les valió las medallas de plata y bronce, respectivamente.

La mendocina Julieta Benedetti completó los 26,6 kilómetros de la prueba en 37 minutos y 6 segundos. Por su parte, la sanjuanina Delfina Dibella registró un tiempo de 37 minutos y 43 segundos. Ambas dominaron la competencia hasta que la colombiana Natalia Garzón, última en salir a pista, marcó 36 minutos y 43 segundos para quedarse con el oro.

La colombiana Natalia Garzón fue medalla de oro, seguida por la mendocina Julieta Benedetti y la sanjuanina Delfina Dibella.

Entre los varones, Octavio Salmón, oriundo de Cañuelas, finalizó séptimo en la contrarreloj de 39,9 kilómetros, con un tiempo de 51 minutos y 33 segundos.

El ciclismo en varones

El sanjuanino Mateo Kalejman, quien había logrado el mejor tiempo en la categoría masculina, fue descalificado por una irregularidad en la posición del asiento de su bicicleta. A pesar de que su bicicleta fue verificada tanto antes como después de la largada, un reclamo del equipo colombiano motivó la sanción.

El ciclismo argentino continuará su participación el próximo martes, cuando comiencen las pruebas de pista en el velódromo de Luque.

