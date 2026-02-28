Ciclismo: Federico Ambrossi brilla en Brasil y sumó un nuevo título continental para Mendoza y Argentina

La Selección Argentina de Paraciclismo sumó cinco medallas en el Campeonato Parapanamericano de pista y ruta que se disputa en Indaiatuba, Brasil . El mendocino Federico Ambrossi volvió a destacarse al conquistar un nuevo título continental, mientras que Rodrigo López, el tándem Maximiliano Pérez García–William Quintero, Magdalena Sergo y Simón Mazzante también subieron al podio.

El gran protagonista de la jornada fue Federico Ambrossi, q uien se coronó Campeón Panamericano en la prueba de eliminación de la categoría MC4. Con una actuación sólida y consistente, el mendocino volvió a demostrar todo su talento sobre la pista y sumó otro título continental a su palmarés.

En la misma prueba, Rodrigo López logró la medalla de plata en MC1, mientras que María Magdalena Sergo aportó un bronce en WC3 y Simón Mazzante obtuvo su primera medalla de bronce en MC3, sumándose al grupo de medallistas argentinos.

Otro de los puntos destacados de la jornada llegó con los tándems. Maximiliano Pérez García y William Quintero se colgaron la medalla de plata en la persecución, tras clasificar con un tiempo de 4m 56s 177 y enfrentarse en la final a Colombia, donde aseguraron el segundo puesto.

En la misma especialidad, el tándem Maximiliano Gómez y Daniel Juárez finalizó 4º con 5m 03s 104, mejorando su marca de la fase clasificatoria. Entre las damas, María José Quiroga Chicahuala y Gabriela Roja pelearon por un lugar en el podio y terminaron 4ª con 5m 59s 243.

Buen rendimiento en equipos mixtos y pruebas individuales

En la prueba de velocidad por equipos mixtos, Sergo, Ambrossi y Mazzante completaron los 750 metros en 1m 02s 826, logrando un 5º puesto y quedando muy cerca de las finales por medallas.

En la jornada de cierre de la pista, también participaron Héctor Arrieta (MC2) e Ignacio Arnau (MC5), quienes finalizaron en 8º lugar, mientras que Germán Chiaraviglio (MC4) se ubicó 16º.

Lo que viene

El certamen continúa este sábado con las pruebas de contrarreloj y concluirá el domingo con las competencias de ruta, donde la Selección Argentina buscará seguir sumando logros y medallas para el país.