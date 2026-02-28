Gimnasia y Esgrima logró un trabajoso empate ante un Boca exigido por su hinchada

Boca empató 1-1 ante Gimnasia y Esgrima por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional . Los tantos fueron convertidos por Luciano Paredes para la visita y por Miguel Merentiel para el xeneize. El Lobo espera agazapado y lastima en la contra ante un rival que le cuesta asociar juego.

El primer tiempo se caracterizó por la férrea presión de Gimnasia y la pobre tenencia de Boca, mayor en porcentaje que en elaboración de jugadas. Lo cierto fue que el esquema planteado por Ariel Broggi permitió neutralizar a Lautaro Blanco , la principal carta del gol xeneize en partidos previos, que para el comienzo de este duelo contó con la presencia de dos laterales dispuestos a marcarlo como Luciano Paredes y Juan José Franco.

Este aspecto, donde Paredes alternaba como volante derecho y carrilero en línea de 5, fue clave al comienzo, cuando la visita apostaba a la contra.

En tanto que los locales presentaron una propuesta con nombres que contrastaba con la función pedida. Milton delgado, un volante central clásico y del paladar xeneize, tuvo que encargarse de la creación de juego también, una función exclusiva del campeón del mundo, Leandro Paredes.

PAREDES ABRIÓ EL MARCADOR

El mensana lastimó tras un cabezazo de Luciano Paredes, a lo que la “12” contestó con el clásico canto “movete, Boca, movete”, en apenas 16 minutos de juego. Tras esto el equipo local fue adelante con más amor propio que asociaciones y buen fútbol.

A los 41 minutos, luego de que la hinchada entonara: ”Vamos Xeneize, no le falles a tu hinchada”, se vino una ráfaga como ninguna en el partido. Merentiel anotó luego de que Blanco decidiera no desbordar, sino enganchar para su perfil derecho y enviar una pelota al área que desvió el propio Bareiro y Miguel Merentiel lo mandó a la red para señalar el empate.

LLEGÓ LA BESTIA Merentiel marcó el 1-1 de BOCA ante Gimnasia (M) al minuto 41 del primer tiempo.

Tras esto vino lo que parecía una milagrosa remontada, con el lateral izquierdo boquense otra vez como protagonista, quien tiró un gran centro a la carrera, contestado por un mejor cabezazo de arremetida por parte de Adam Bareiro. Finalmente, Lamolina lo anuló por un offside previo de Miguel Merentiel, en el inicio de la jugada. Fallo que sellaría la primera mitad.

ANULADO EL GOL DE BAREIRO Merentiel estaba fuera de juego, y se descontó el segundo tanto de BOCA.

En el complemento afloraron los sentimientos de ambos cuadros, con un Broggi decidido a modificar su esquema inicial, quitando a Franco por Ulises Sánchez y apostando por creación sólida propia antes que agazaparse.

Por su parte, Boca contestó con un triple cambio que ilusionó, ya que se produjo un triple cambio: Zenón, la figura Paredes y el muy aplaudido Tomás Aranda. La Bombonera tembló como nunca antes en la noche al grito de “soy de Boca y te sigo a todas partes”.

Lamentablemente para el público de ambas parcialidades, este segundo tiempo se destacó por imprecisiones en el mediocampo y en ocasiones perdidas de cara al gol, con extensos tiros en el travesaño.

Esto no quita que haya sido un entretenido partido, con un Gimnasia que tuvo dos caras, pero que sabía a lo que jugaba. En tanto que Boca mejoró mucho, pero sigue en deuda con el juego si no está Paredes, pero que respondió ante la exigencia de su hinchada.

Formaciones de Boca - Gimnasia y Esgrima:

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Wiegandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Pablo Dóvalo

Goles: PT: 15m. Luciano Paredes (G), 40m. Miguel Merentiel (B).

Cambios: ST: 1m. Nahuel Barboza por Juan Franco y Valentino Simoni por Agustín Modica (G), 8m. Leandro Paredes por Lucas Janson, Kevin Zenón por Williams Alarcón y Tomás Aranda por Milton Delgado (B), 18m. Blas Armoa por Santiago Rodríguez y Ulises Sánchez por Fermín Antonini (G), 30m. Ander Herrera por Santiago Ascacíbar (B), 32m. Matías Recalde por Luciano Paredes (G) y 45m. Iker Zufiaurre por Adam Bareiro (B)

