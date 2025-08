Contó que unos padres dejaron a su hijo en el aeropuerto para irse de viaje y su historia se hizo viral

Comentarios con opiniones divididas

El video ya suma más de 300mil visualizaciones, 17.100 “me gusta” y más de 1.500 comentarios. Muchos usuarios no tardaron en criticar duramente a los padres, cuestionando su accionar y calificándolo como una irresponsabilidad. “Parecer que vale más la maleta que el niño” o “Los padres ideales para tener mascota” fueron algunas de las frases que más se repitieron.

Otros, directamente, apuntaron a que la situación era inaceptable:

“La azafata debería indicar que eso es abandono.”

“No puedo creer que haya padres así.”

Sin embargo, no todos coincidieron. Algunos relativizaron el hecho y defendieron que, si el menor estaba educado y a la espera de un familiar, no lo consideraban tan grave: “A mí no me parece tan mal, 10 años ya es mayor para entender el problema” o “Si el niño está bien enseñado, puede esperar sin problema”.

El debate incluso derivó en el choque de costumbres y miradas culturales:

“Para algunos es normal dejar a un menor a su suerte y para otros, por suerte, es abandono.”

“Son sus costumbres y hay que respetarlas.”

La coordinadora aérea cerró su relato todavía sorprendida ya que como madre no podía creerlo"Me acuerdo cuando mi niña era pequeña, que la perdía un segundo y ya estaba: ‘la niña, la niña’. ¿En qué cabeza cabe dejar a un niño de diez años solo en la terminal?”.

El vuelo finalmenbte despegó y los padres quedaron en la comisaria junto a los dos niños.