Nicki Nicole fue vista en un partido del Barcelona y con una camiseta de Lamine Yamal: aumentan los rumores

La cantante presenció el encuentro entre FC Barcelona y el Como. Además se viralizó un foto del fondo de pantalla que Lamine Yamal tiene en su teléfono.

Nicki Nicole y Lamine Yamal, en medio de los rumores de relación.

En el Estadio Johan Cruyff se llevó a cabo el partido del Trofeu Joan Gamper, entre el FC Barcelona y el Como. Más allá de fanatismo futbolístico, lo que captó la atención varios asistentes fue la presencia de Nicki Nicole.

La artista argentina llegó al estadio con una camiseta del Barcelona, que estaba personalizada con el nombre y el número de Lamine Yamal. Tanto ella como sus acompañantes vistieron la misma indumentaria, mostrando así su apoyo al futbolista del equipo azulgrana.

Embed NICKI NICOLE pic.twitter.com/Y1Jj3Mxuzs — Nuria | Stay Strong (@niallbebitohaha) August 10, 2025 Su participación no pasó inadvertida, sobre todo por el vínculo que ha establecido con el deportista. Diversos medios han insinuado la posibilidad de un romance, aunque ninguna de las dos partes ha confirmado tales versiones.

Sí es un hecho la amistad entre ambos, evidenciada no solo en las redes sociales sino también en diferentes encuentros públicos. Una de las pruebas más recientes de esa cercanía se produjo durante la celebración del 18º cumpleaños de Lamine Yamal. Nicki Nicole fue una de las invitadas a la fiesta privada.