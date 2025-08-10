10 de agosto de 2025 - 19:24

Nicki Nicole fue vista en un partido del Barcelona y con una camiseta de Lamine Yamal: aumentan los rumores

La cantante presenció el encuentro entre FC Barcelona y el Como. Además se viralizó un foto del fondo de pantalla que Lamine Yamal tiene en su teléfono.

Nicki Nicole y Lamine Yamal, en medio de los rumores de relación.

Nicki Nicole y Lamine Yamal, en medio de los rumores de relación.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En el Estadio Johan Cruyff se llevó a cabo el partido del Trofeu Joan Gamper, entre el FC Barcelona y el Como. Más allá de fanatismo futbolístico, lo que captó la atención varios asistentes fue la presencia de Nicki Nicole.

Leé además

¿Nicki Nicole y Lamine Yamal juntos?

¿La pareja del año? Aseguran que Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron vistos besándose

Por Redacción Espectáculos
Nicki Nicole y Lamine Yamal podrían estar comenzando un romance. 

Los detalles del presunto romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Por Agustín Zamora

La artista argentina llegó al estadio con una camiseta del Barcelona, que estaba personalizada con el nombre y el número de Lamine Yamal. Tanto ella como sus acompañantes vistieron la misma indumentaria, mostrando así su apoyo al futbolista del equipo azulgrana.

Embed

Su participación no pasó inadvertida, sobre todo por el vínculo que ha establecido con el deportista. Diversos medios han insinuado la posibilidad de un romance, aunque ninguna de las dos partes ha confirmado tales versiones.

Sí es un hecho la amistad entre ambos, evidenciada no solo en las redes sociales sino también en diferentes encuentros públicos. Una de las pruebas más recientes de esa cercanía se produjo durante la celebración del 18º cumpleaños de Lamine Yamal. Nicki Nicole fue una de las invitadas a la fiesta privada.

La reacción de los fans en las redes de Nicki Nicole y Lamine Yamal
La reacción de los fans en las redes de Nicki Nicole y Lamine Yamal.

La reacción de los fans en las redes de Nicki Nicole y Lamine Yamal.

Aunque en el entorno del FC Barcelona la presencia de celebridades en los partidos del equipo es habitual, el hecho de que Nicki asistiera con una camiseta personalizada generó especulación. Además trascendió una foto del fondo de pantalla que tiene Lamine en su teléfono. Se trataría de una fotografía de la cantante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Homero Pettinato dio detalles del hecho de inseguridad que sufrió.

"¡Aprendé a robar!": Homero Pettinato cuestionó al ladrón que le sustrajo sus pertenencias

Por Redacción Espectáculos
El incómodo momento entre Mirtha Legrand y Lucía Galán cuando le preguntó por su romance con Maradona.

El incómodo momento entre Mirtha Legrand y Lucía Galán cuando le preguntó por su romance con Maradona

Por Redacción Espectáculos
Guitarrero e hijo de guitarrero. Pocho Sosa, una de los voces más destacadas de la música cuyana.

Pocho Sosa: "Soy un defensor de la canción cuyana"

Por Ariel Búmbalo
El trío del éxito: Guillermo Francella Mariano Cohn y Gastón Duprat hicieron El Encargado y Mi obra maestra.

Mariano Cohn y Gastón Duprat, los genios que llevan el gen argentino a la pantalla con "Homo Argentum

Por Carina Bruzzone