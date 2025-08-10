Domingo feliz para los mendocinos del Federal A

En el marco de la fecha 4 de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A , los dos cuadros de Mendoza obtuvieron tres puntos fundamentales en la pelea por la parte más alta de la tabla. El León superó en casa a Santamarina, y el Globo a Estudiantes en San Luis.

El Atlético Club San Martín ganó un partido muy entretenido, abierto y que podría haber sido para cualquiera de los elencos. Sufrió hasta el cierre, cuando recién pudo darlo vuelta y quedarse con la punta de la Reválida en soledad.

La historia comenzó torcida para el dueño de casa, que tardó en encontrarle la vuelta a un voluntarioso Santamarina. Los de Tandil se mostraron dispuestos a lastimar con dos extremos bien abiertos sobre las bandas, y así llegaron a la apertura del marcador. Fue a los 24 minutos, cuando Luis Dezi ganó por derecha y tiró un centro que rebotó en Almeida y se metió.

Inclusive, la visita estuvo cerca del segundo pero Lautaro Arregui perdió un mano a mano con una de las figuras de San Martín , el arquero Agustín Grinovero. La respuesta del Chacarero en la primera mitad fue con un tiro libre de Iván Paz que exigió al portero rival.

La segunda mitad fue todo lo contrario. El Albirrojo fue mejor, apretó a Santamarina contra su arco y mereció ampliamente la victori a. El cambio de esquema y el tempranero gol de Felipe Rivarola ayudaron para generar la superioridad.

El premio al esfuerzo llegó sobre el epílogo. En la última de la tarde, Nicolás Heiz la paró con el pecho dentro del área, y un zaguero visitante lo derribó cometiéndole penal. El propio delantero fue el encargado de canjearlo por gol, y desatar el delirio en La Guarida.

Con este resultado, San Martín estiró su invicto a seis partidos y quedó como único puntero de la Zona A de la Reválida. Ahora tendrá que viajar para enfrentar a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Huracán Las Heras recuperó la sonrisa:

Huracán Las Heras se juramentó no dejar escapar la oportunidad de sumar puntos y aprovecharse de un alicaído Estudiantes. El trámite así lo indicó. Peleó, buscó y no se dio por vencido para sacar rédito en el inicio del ciclo De La Riba - Gullace.

La ventaja la sacó sobre 27 minutos, en un lapso donde se mostraba superior en la posesión del balón. Hernán Tifner tiró un centro desde la derecha, y Joel Lucero la mandó al fondo de las piolas con un foribundo cabezazo libre de marcas.

En la segunda mitad, el Globo entendió que debía defenderse con uñas y dientes y se apoyó en Cristian Aracena, que repelió varias situaciones peligrosas del Verde de San Luis, desesperado por la apremiante situación en la tabla de ubicaciones.

El elenco mendocino se sintió cada vez más seguro y enfrió el juego. Hizo correctamente su tarea y cortó una racha negativa de tres sin festejar, que lo tenía a mal traer. Con este duelo se sumó al lote de los que pelean por un cupo para clasificar a la siguiente instancia de la Reválida. En la fecha que viene, recibirá a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.