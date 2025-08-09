Federal A: domingo de acción para el Globo y el Chacarero

La fecha 4 de la Reválida del Torneo Federal A está al rojo vivo, y nadie quiere dejar puntos en el camino. La clasificación a los playoffs por el segundo ascenso a la Primera Nacional se juega en cada estadio, y Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras lo saben muy bien.

Ambos elencos tendrán rivales de riesgo, y quieren retornar a la victoria tras un fin de semana donde el Chacarero empató en casa, y el Globo perdió en su reducto . La actividad será este domingo por la tarde, luego del encuentro adelantado de Gutiérrez Sport Club.

El León buscará estirar su buen presente ante un equipo que también es un histórico del ascenso de nuestro país, pero al que casualmente nunca enfrentó oficialmente. Santamarina de Tandil será una prueba de fuego para ver si está para subirse a la ilusión , en un duelo que promete ser apasionante.

Los dirigidos por Christian Corrales vienen de igualar 0 a 0 con Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, y acumulan un invicto de cinco partidos sin conocer la derrota, con cuatro victorias consecutivas que se cortaron ante el Papero. Si bien continúa padeciendo las bajas de Nahuel Bernabé, Sebastián Olivares, Ignacio Simionato y Diego González, el DT logró sostener el esquema que le permitió sacar buenos réditos .

Santamarina, por su parte, la pasa mal en este torneo. Ganó solamente dos de los últimos diez duelos que disputó, ante los coleros Gutiérrez Sport Club y Germinal de Rawnson. Fuera de casa su rendimiento decae, condición en la que sólo venció en una oportunidad (4 a 1 vs Guillermo Brown de Puerto Madryn).

El elenco de Tandil superó el pasado fin de semana a Gutiérrez por 2 a 0, lo que le sirvió para respirar en la tabla de abajo. Sin embargo, no puede confiarse y llega al Este con la necesidad de abochar un triunfo que le aporte calma para la recta final del año.

La historia será este domingo desde las 16 horas en el Libertador General San Martín, con el arbitraje del neuquino Luciano Julio.

Con el debut de la dupla De La Riba - Gullace, Huracán sueña:

Nuevo cuerpo técnico Huracán Las Heras El Globo le dio la bienvenida a su dupla técnica HLH

En Las Heras hay preocupación. Siete derrotas en los últimos diez encuentros calaron muy hondo en la confianza del equipo y sus hinchas. A tal punto, que luego de perder 2 a 1 ante Germinal de Rawson en el propio reducto el entrenador Gabriel Vallés dio un paso al costado.

Para levantarse y dar pelea en la presente Reválida, el Globo recurrió a dos históricos del club: Alejandro De La Riba y Osvaldo Gullace debutarán oficialmente al mando del plantel tras haber trabajado mucho en lo futbolístico y lo anímico durante la semana. No será tarea fácil, ya que se medirán con un necesitado Estudiantes de San Luis.

El Verde está al filo del descenso, y tiene la imperiosa necesidad de comenzar a ganar para asegurar su permanencia en la categoría una temporada más. Sin embargo, ganó sólo uno de los últimos diez duelos por lo que su rendimiento dista mucho de ser el ideal. Hasta allí llegará Huracán, con el cuchillo entre los dientes.

El duelo será este domingo a las 17 horas en el Coliseo de Estudiantes, llamado Héctor Odicino- Pedro Benoza. Quién estará a cargo de impartir justicia es Francisco Acosta de Santiago del Estero.