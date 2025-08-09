9 de agosto de 2025 - 17:14

Gutiérrez Sport Club fue goleado por Sol de Mayo en Viedma y sigue sufriendo

Por la fecha 4 de la Reválida del Federal A, Gutiérrez Sport Club fue derrotado 5 a 1 por Sol de Mayo de Viedma.

Gutiérrez Sport Club en crisis

Gutiérrez Sport Club en crisis

Foto:

Archivo
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

Gutiérrez Sport Club visita a Sol de Mayo

Federal A: Gutiérrez Sport Club y un duelo de necesitados en Viedma

Por Emanuel Cenci
Sebastián Fernández, presidente de Gutiérrez Sport Club

Sebastián Fernández, nuevo presidente de Gutiérrez Sport Club: "Nuestro torneo es económico e institucional"

Por Emanuel Cenci

El cuadro viedmense tardó solamente 8 minutos en sacudir la modorra y sacar ventajas ante un voluntarioso pero complicado Celeste. Esa apertura del marcador llegó con una buena ejecución de un tiro de esquina por parte de Fernando Valdebenito, y el cabezazo en soledad del zaguero Jorge Scolari para superar a Martín.

Ese gol significó un golpe muy grande para el Perro, que sin embargo trató de salir a buscar el empate con mucho ahínco. Sin embargo, su padecimiento no terminó con esa determinación, y sucumbió ante la presión alta de su contrincante.

A los 25’, esa recuperación provocó la descarga de Valdebenito para el ingreso de Miqueas Martínez, que en la medialuna del área disparó y superó al arquero. Sobre el cierre de la primera mitad, la misma fórmula generó que Alberto Reyes capture el balón, y que Valentino Digorado convierta tras un buen centro.

Gutiérrez Sport Club
Guti&eacute;rrez Sport Club ven&iacute;a de perder con Santamarina la fecha anterior

Gutiérrez Sport Club venía de perder con Santamarina la fecha anterior

En el complemento, Gutiérrez metió dos cambios y trató de revitalizarse. Así, tuvo las primeras de peligro con un disparo de media distancia de Nicolás Arce que se perdió por poco y una oportunidad de Ignacio Pipistrelli, aunque también sin puntería.

La ilusión de ponerse en partido duró poco, porque Sol de Mayo respondió con una gran habilitación de Morales para Digorado, que superó a Martín, pero se encontró con el travesaño. En la siguiente, Miqueas Martínez no falló tras capturar un despeje del arquero y con una volea estampó el cuarto.

Sobre 30 minutos del complemento el trámite se pausó durante cinco minutos por una disputa que involucró a parte de ambos equipos, y en la reanudación el local pegó de nuevo con un intento de Samuel Barry que complicó a Martín y terminó en el fondo de las piolas.

Gutiérrez tuvo el del honor con un penal que le cometieron a Ignacio Pipistrelli en un córner, que el propio delantero canjeó por gol.

Durísima derrota de Gutiérrez, que no está descendido desde lo matemático, pero sí desde lo anímico y lo deportivo. No encuentra respuestas y cada vez le cuesta más saltar al campo de juego y estar a la altura. Lo mejor que le puede pasar es que termine rápido el torneo para rearmarse desde todos los aspectos.

Formaciones de Sol de Mayo - Gutiérrez Sport Club:

Sol de Mayo (5): Juan Nadal; Mateo Agostinelli, Jorge Scolari, Maximiliano Lucena, Lucas Miguez: Alberto Reyes, Lucas Quilen, Miqueas Martínez, Valentino Digorado; Fernando Valdebenito, Héctor Morales. DT: Mario Martínez.

Gutiérrez (1): Juan Martín; Pablo Peña, Fernando Mesa, Alexis Viscarra, Facundo Márquez; Nabil Pérez, Ignacio Salinas, Julio Luques, Nicolás Arce; Gerónimo García, Ignacio Pipistrelli. DT: Rodrigo Alessandrello.

Datos del partido:

Estadio: Albiceleste

Árbitro: Jonathan Correa

Goles: PT: 8’ Jorge Scolari (S), 25’ Miqueas Martínez (S), 46’ Valentino Digorado (S). ST: 13’ Miqueas Martínez (S), 41’ Samuel Barry (S), 44’ Ignacio Pipistrelli -p- (G)

Cambios: ST: 00’ Franco Mora y Joaquín Gutiérrez x Márquez y Salinas (G), 6’ Alejo Tingurí x Arce (G), 10’ Enzo Núñez x Jorge Scolari (S), 20’ Manuel Preciado y Samuel Barry x Lucerna y Valdebenito (S), 28’ Joel Martínez e Ignacio Cellerino x Reyes y Quilen (S), 40’ Gonzalo Olivares x Pérez (G)

Incidencias: ST: 32’ expulsado el DT de Sol de Mayo Mario Martínez. Entre minuto 34 y 39 el partido estuvo detenido por incidentes entre ambas delegaciones en ingreso de vestuarios. 44’ expulsado Miqueas Martínez en Sol de Mayo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gutiérrez Sport Club busca socios para salir de la crisis.

En Aconcagua Radio, Sebastián Fernández, presidente de Gutiérrez: "El club estaba para ponerle candado"

Por Redacción
Gutiérrez Sport Club perdió con Santamarina de Tandil

Gutiérrez Sport Club perdió con Santamarina de Tandil y sigue sin levantar cabeza

Por Emanuel Cenci
Gutiérrez Sport Club visita a Santamarina de Tandil por el Federal A

Gutiérrez Sport Club afronta su última chance ante Santamarina de Tandil

Por Emanuel Cenci
El Globo y el Chacarero juegan por el Federal A 

Federal A: domingo de acción para el Globo y el Chacarero

Por Emanuel Cenci