Gutiérrez Sport Club fue goleado por Sol de Mayo en Viedma y sigue sufriendo

Gutiérrez Sport Club sufrió una vez más, y cayó goleado 5 a 1 en el marco de la fecha 4 de la Reválida del Torneo Federal A ante Sol de Mayo en Viedma . Así, su descenso ya prácticamente quedó juzgado.

El cuadro viedmense tardó solamente 8 minutos en sacudir la modorra y sacar ventajas ante un voluntarioso pero complicado Celeste. Esa apertura del marcador llegó con una buena ejecución de un tiro de esquina por parte de Fernando Valdebenito, y el cabezazo en soledad del zaguero Jorge Scolari para superar a Martín.

Ese gol significó un golpe muy grande para el Perro, que sin embargo trató de salir a buscar el empate con mucho ahínco. Sin embargo, su padecimiento no terminó con esa determinación, y sucumbió ante la presión alta de su contrincante.

A los 25’, esa recuperación provocó la descarga de Valdebenito para el ingreso de Miqueas Martínez, que en la medialuna del área disparó y superó al arquero. Sobre el cierre de la primera mitad, la misma fórmula generó que Alberto Reyes capture el balón, y que Valentino Digorado convierta tras un buen centro.

En el complemento, Gutiérrez metió dos cambios y trató de revitalizarse . Así, tuvo las primeras de peligro con un disparo de media distancia de Nicolás Arce que se perdió por poco y una oportunidad de Ignacio Pipistrelli, aunque también sin puntería.

La ilusión de ponerse en partido duró poco, porque Sol de Mayo respondió con una gran habilitación de Morales para Digorado, que superó a Martín, pero se encontró con el travesaño. En la siguiente, Miqueas Martínez no falló tras capturar un despeje del arquero y con una volea estampó el cuarto.

Sobre 30 minutos del complemento el trámite se pausó durante cinco minutos por una disputa que involucró a parte de ambos equipos, y en la reanudación el local pegó de nuevo con un intento de Samuel Barry que complicó a Martín y terminó en el fondo de las piolas.

Gutiérrez tuvo el del honor con un penal que le cometieron a Ignacio Pipistrelli en un córner, que el propio delantero canjeó por gol.

Durísima derrota de Gutiérrez, que no está descendido desde lo matemático, pero sí desde lo anímico y lo deportivo. No encuentra respuestas y cada vez le cuesta más saltar al campo de juego y estar a la altura. Lo mejor que le puede pasar es que termine rápido el torneo para rearmarse desde todos los aspectos.

Formaciones de Sol de Mayo - Gutiérrez Sport Club:

Sol de Mayo (5): Juan Nadal; Mateo Agostinelli, Jorge Scolari, Maximiliano Lucena, Lucas Miguez: Alberto Reyes, Lucas Quilen, Miqueas Martínez, Valentino Digorado; Fernando Valdebenito, Héctor Morales. DT: Mario Martínez.

Gutiérrez (1): Juan Martín; Pablo Peña, Fernando Mesa, Alexis Viscarra, Facundo Márquez; Nabil Pérez, Ignacio Salinas, Julio Luques, Nicolás Arce; Gerónimo García, Ignacio Pipistrelli. DT: Rodrigo Alessandrello.

Datos del partido:

Estadio: Albiceleste

Árbitro: Jonathan Correa

Goles: PT: 8’ Jorge Scolari (S), 25’ Miqueas Martínez (S), 46’ Valentino Digorado (S). ST: 13’ Miqueas Martínez (S), 41’ Samuel Barry (S), 44’ Ignacio Pipistrelli -p- (G)

Cambios: ST: 00’ Franco Mora y Joaquín Gutiérrez x Márquez y Salinas (G), 6’ Alejo Tingurí x Arce (G), 10’ Enzo Núñez x Jorge Scolari (S), 20’ Manuel Preciado y Samuel Barry x Lucerna y Valdebenito (S), 28’ Joel Martínez e Ignacio Cellerino x Reyes y Quilen (S), 40’ Gonzalo Olivares x Pérez (G)

Incidencias: ST: 32’ expulsado el DT de Sol de Mayo Mario Martínez. Entre minuto 34 y 39 el partido estuvo detenido por incidentes entre ambas delegaciones en ingreso de vestuarios. 44’ expulsado Miqueas Martínez en Sol de Mayo.