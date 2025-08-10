¿Pékerman a Boca? Se conoció la intención de Riquelme y la postura del experimentado entrenador

El presidente de Boca quiere dar un golpe de efecto y busca a un DT de renombre para ocupar el cargo de manager.

Boca transita uno de los peores momentos en su historia y Juan Román Riquelme tomó drásticas medidas para revertir el panorama. En ese contexto, el presidente de la institución decidió disolver el Consejo de Fútbol, reteniendo únicamente a Marcelo Delgado y ahora va por un manager.

La decisión del máximo ídolo del Xeneize derivó en las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini como empleados de la institución de la ribera y es cuestión de tiempo antes de que arribe un nuevo integrante para consolidar un proyecto que saque al club de este desolador panorama.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juan Román Riquelme, presidente de Boca José Pékerman, el apuntado para encargarse de Boca Según BOLAVIP, Riquelme está seriamente interesado en la inclusión de José Néstor Pékerman para ocupar el rol de mánager de Boca. El exDT de la Selección Argentina y la colombiana cuenta con amplia experiencia a la hora de gestionar proyectos, aunque siempre desde el banco de suplentes.

Pese a este detalle, el DT sería una alternativa viable para que sea el máximo referente de la Secretaría Técnica que crearía el Xeneize. De acuerdo con el medio citado, el propio Pékerman no vería con malos ojos una experiencia en Boca con el cargo de mánager, en un puesto que marcaría su regreso al fútbol argentino.

José Pekerman, el entrenador más importante de la historia de Colombia José Pekerman, el entrenador más importante de la historia de Colombia Por lo pronto, hay que decir que, hasta el momento, no hubo contactos entre Boca y Pékerman para concretar una hipotética contratación, aunque no se descarta algún acercamiento en los próximos días.