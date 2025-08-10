10 de agosto de 2025 - 19:34

¿Pékerman a Boca? Se conoció la intención de Riquelme y la postura del experimentado entrenador

El presidente de Boca quiere dar un golpe de efecto y busca a un DT de renombre para ocupar el cargo de manager.

Juan Román Riquelme y José Néstor Pékerman

Juan Román Riquelme y José Néstor Pékerman

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca transita uno de los peores momentos en su historia y Juan Román Riquelme tomó drásticas medidas para revertir el panorama. En ese contexto, el presidente de la institución decidió disolver el Consejo de Fútbol, reteniendo únicamente a Marcelo Delgado y ahora va por un manager.

Leé además

Connor Zilisch, joven piloto de NASCAR sufrió una fractura de clavícula tras caer desde la parte superior de su auto

Victoria y fractura en un video: ganó en NASCAR y su caída del auto se hizo viral

Por Redacción Deportes
Chaco For Ever vs Gimnasia de MendozaChaco For Ever vs Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Mendoza derrotó 2-0 a Chaco For Ever y se convirtió en líder de la Zona B de la Primera Nacional

Por Nicolás Salas

La decisión del máximo ídolo del Xeneize derivó en las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini como empleados de la institución de la ribera y es cuestión de tiempo antes de que arribe un nuevo integrante para consolidar un proyecto que saque al club de este desolador panorama.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca
Juan Román Riquelme, presidente de Boca

Juan Román Riquelme, presidente de Boca

José Pékerman, el apuntado para encargarse de Boca

Según BOLAVIP, Riquelme está seriamente interesado en la inclusión de José Néstor Pékerman para ocupar el rol de mánager de Boca. El exDT de la Selección Argentina y la colombiana cuenta con amplia experiencia a la hora de gestionar proyectos, aunque siempre desde el banco de suplentes.

Pese a este detalle, el DT sería una alternativa viable para que sea el máximo referente de la Secretaría Técnica que crearía el Xeneize. De acuerdo con el medio citado, el propio Pékerman no vería con malos ojos una experiencia en Boca con el cargo de mánager, en un puesto que marcaría su regreso al fútbol argentino.

José Pekerman, el entrenador más importante de la historia de Colombia
José Pekerman, el entrenador más importante de la historia de Colombia
José Pekerman, el entrenador más importante de la historia de Colombia

Por lo pronto, hay que decir que, hasta el momento, no hubo contactos entre Boca y Pékerman para concretar una hipotética contratación, aunque no se descarta algún acercamiento en los próximos días.

Por otra parte, hay que recordar que Carlos Fernando Navarro Montoya es otro de los candidatos a ocupar el puesto de mánager en Boca. Según información de última hora, el Mono podría recibir un próximo llamado para sumarse a las oficinas de Boca Predio.

Diseño sin título - 2025-08-10T192819.028
'Mono' Navarro Montoya

'Mono' Navarro Montoya

Lo cierto es que el club porteño necesita rápidamente dar un golpe de efecto, ya que no gana desde el 19 de abril pasado. Desde entonces, son 12 los encuentros donde no se impone ante un rival, con 5 derrotas y 7 empates.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto sin paz: la Fórmula 1 publicó la grilla de pilotos para el 2026 sin el argentino de Alpine

Por Redacción Deportes
Los All Blacks estuvieron en Boca - Racing

Los All Blacks vieron Boca - Racing y quedaron encantados: "Locura de atmósfera"

Por Redacción Deportes
Marcos Rojo, nuevo refuerzo de Racing

Con una indirecta a Boca, Marcos Rojo fue presentado en Racing: "el PR1MER GRANDE"

Por Redacción Deportes
Por la 4ª fecha, Boca recibe a Racing y está necesitado de sumar un triunfo. Otra opción no cabe. 

Con un gol de Giménez sobre el final, Boca igualó 1-1 con Racing en La Bombonera y no puede cantar victoria

Por Gonzalo Tapia