Gimnasia de Mendoza derrotó 2-0 a Chaco For Ever y se convirtió en líder de la Zona B de la Primera Nacional

En un estadio Juan Alberto García con amplio marco de público, Gimnasia de Mendoza dominó de principio a fin y venció 2-0 a Chaco For Ever. Con este resultado, el elenco Mensana se posicionó como líder de la Zona B de la Primera Nacional 2025.
El Lobo venció con contundencia al Negro por la fecha 26, en el Estadio Juan Alberto García. Ariel Broggi logró su tercera victoria al hilo desde que asumió.
El Lobo mendocino salió decidido a marcar el ritmo del partido desde el pitazo inicial. La presión alta y la circulación rápida de la pelota pronto dieron resultado y, a los 20 minutos, un tiro de esquina ejecutado con precisión por Facundo Lencioni encontró a Matías Muñoz en el primer palo. El defensor se anticipó a todos y conectó un potente cabezazo que ayudó a abrir el marcador para el elenco del Parque General San Martín.
Esta gol fue un golpe que dejó aturdido al conjunto chaqueño, que intentó reaccionar adelantando sus líneas, pero el visitante aprovechó cada espacio que quedaba libre en el retroceso local. La dupla ofensiva de Gimnasia, bien respaldada por un mediocampo ordenado, mantuvo en alerta constante a la última línea albinegra.
Pero, con el correr de los minutos, los locales se animaron e intentaron, sin éxito, inquietar la valla defendida por Lautaro Petruchi. Justo en el mejor momento de los chaqueños llegó la segunda estocada, a los 39 minutos: tras una jugada colectiva por el sector derecho, un rebote dentro del área le quedó servido a Fermín Antonini, que no dudó y sacó un derechazo bajo y esquinado, imposible para el arquero Gastón Canuto. El 2-0 parcial reflejaba con exactitud la superioridad visitante.
En el tramo final de la etapa, Gimnasia administró la ventaja con oficio, evitando riesgos y cerrando los espacios. Por su parte, Chaco For Ever, sin claridad para romper el bloque defensivo, se fue al descanso con la obligación de revertir una complicada desventaja.
El complemento arrancó con una clara intención de los dirigidos por Broggi por sostener la ventaja con seguridad y manejar los tiempos del partido. Para ello, realizó sus primeras modificaciones: a los 9’ del segundo tiempo, ingresó Federico Torres por Antonini; y luego, a los 12’, también salió Nicolás Servetto, reemplazado por Mario Galeano.
Por su lado, los chaqueños apelaron a un cambio de esquema, con tres jugadores en el fondo, dejando unos claros en su defensa, que el Lobo no pudo aprovechar para ampliar la ventaja.
El Negro intentó encontrar aire mediante recambios: a los 18’, Juan Manuel Carrizo dejó su lugar a Leonardo Marinucci; y Joaquín Mateo fue reemplazado por Mateo Díaz Chaves, intentando renovar el ataque y ganar volumen ofensivo.
Mientras tanto, Gimnasia se replegó con orden, interceptando las escasas intenciones del local y controló las transiciones desde el mediocampo. El resultado final permaneció intacto hasta el pitazo final, con un visitante en calma que mantuvo su estructura como principal argumento. Sin duda, las figuras del encuentro fueron los arqueros Canuto y Petruchi, grandes responsables del resultado final, con cada una de sus intervenciones.
En definitiva, Gimnasia y Esgrima (Mendoza) mostró eficacia y serenidad al definir el partido en momentos clave y manejó el ritmo en el segundo tiempo, ante un rival que nunca logró imponer su juego, pero que tuvo chances que no concretó por falta de efectividad.
Con este resultado, los de Ariel Broggi alcanzaron la punta de la Zona B y recibirán, el próximo sábado a las 17:15, a Almirante Brown.
