10 de agosto de 2025 - 16:54

Gimnasia de Mendoza derrotó 2-0 a Chaco For Ever y se convirtió en líder de la Zona B de la Primera Nacional

El Lobo venció con contundencia al Negro por la fecha 26, en el Estadio Juan Alberto García. Ariel Broggi logró su tercera victoria al hilo desde que asumió.

Chaco For Ever vs Gimnasia de MendozaChaco For Ever vs Gimnasia de Mendoza

Foto:

Por Nicolás Salas

En un estadio Juan Alberto García con amplio marco de público, Gimnasia de Mendoza dominó de principio a fin y venció 2-0 a Chaco For Ever. Con este resultado, el elenco Mensana se posicionó como líder de la Zona B de la Primera Nacional 2025.

El Lobo mendocino salió decidido a marcar el ritmo del partido desde el pitazo inicial. La presión alta y la circulación rápida de la pelota pronto dieron resultado y, a los 20 minutos, un tiro de esquina ejecutado con precisión por Facundo Lencioni encontró a Matías Muñoz en el primer palo. El defensor se anticipó a todos y conectó un potente cabezazo que ayudó a abrir el marcador para el elenco del Parque General San Martín.

GyBHTWKWUAEoVxu
Chaco For Ever vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Gentileza @GimnasiaMendoza

Esta gol fue un golpe que dejó aturdido al conjunto chaqueño, que intentó reaccionar adelantando sus líneas, pero el visitante aprovechó cada espacio que quedaba libre en el retroceso local. La dupla ofensiva de Gimnasia, bien respaldada por un mediocampo ordenado, mantuvo en alerta constante a la última línea albinegra.

Pero, con el correr de los minutos, los locales se animaron e intentaron, sin éxito, inquietar la valla defendida por Lautaro Petruchi. Justo en el mejor momento de los chaqueños llegó la segunda estocada, a los 39 minutos: tras una jugada colectiva por el sector derecho, un rebote dentro del área le quedó servido a Fermín Antonini, que no dudó y sacó un derechazo bajo y esquinado, imposible para el arquero Gastón Canuto. El 2-0 parcial reflejaba con exactitud la superioridad visitante.

Diseño sin título - 2025-08-10T172459.342
Chaco For Ever vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Gentileza @GimnasiaMendoza

En el tramo final de la etapa, Gimnasia administró la ventaja con oficio, evitando riesgos y cerrando los espacios. Por su parte, Chaco For Ever, sin claridad para romper el bloque defensivo, se fue al descanso con la obligación de revertir una complicada desventaja.

El complemento arrancó con una clara intención de los dirigidos por Broggi por sostener la ventaja con seguridad y manejar los tiempos del partido. Para ello, realizó sus primeras modificaciones: a los 9’ del segundo tiempo, ingresó Federico Torres por Antonini; y luego, a los 12’, también salió Nicolás Servetto, reemplazado por Mario Galeano.

Por su lado, los chaqueños apelaron a un cambio de esquema, con tres jugadores en el fondo, dejando unos claros en su defensa, que el Lobo no pudo aprovechar para ampliar la ventaja.

GyBSOdxXQAEW8-l
Chaco For Ever vs Gimnasia de Mendoza. Foto: Gentileza @GimnasiaMendoza

El Negro intentó encontrar aire mediante recambios: a los 18’, Juan Manuel Carrizo dejó su lugar a Leonardo Marinucci; y Joaquín Mateo fue reemplazado por Mateo Díaz Chaves, intentando renovar el ataque y ganar volumen ofensivo.

Mientras tanto, Gimnasia se replegó con orden, interceptando las escasas intenciones del local y controló las transiciones desde el mediocampo. El resultado final permaneció intacto hasta el pitazo final, con un visitante en calma que mantuvo su estructura como principal argumento. Sin duda, las figuras del encuentro fueron los arqueros Canuto y Petruchi, grandes responsables del resultado final, con cada una de sus intervenciones.

En definitiva, Gimnasia y Esgrima (Mendoza) mostró eficacia y serenidad al definir el partido en momentos clave y manejó el ritmo en el segundo tiempo, ante un rival que nunca logró imponer su juego, pero que tuvo chances que no concretó por falta de efectividad.

Con este resultado, los de Ariel Broggi alcanzaron la punta de la Zona B y recibirán, el próximo sábado a las 17:15, a Almirante Brown.

Los dos goles de Gimnasia de Mendoza

Formación de Chaco For Ever

Titulares

  • (1) Gastón Canuto
  • (4) Jorge Zules Caicedo
  • (2) Jonathan Fleita
  • (6) Maximiliano Romero
  • (3) Franco Perinciolo
  • (8) Juan Manuel Carrizo
  • (5) Brian Nievas
  • (7) Robertino Seratto
  • (10) Imanol Enríquez
  • (9) Matías Romero
  • (11) Joaquín Mateo

Suplentes

  • (12) Nicolás Caprio
  • (13) Tiago Chamorro
  • (14) Santiago Valenzuela
  • (15) Santiago Úbeda
  • (16) Leonardo Marinucci
  • (17) Juan Cruz Cerrudo
  • (18) Mateo Díaz Chaves
  • (19) Brian Guerra
  • (20) Jesús Amarilla

Entrenador: Ricardo Pancaldo

clubchacoforever_530584932_18368082643145219_3849812088821121634_n

Formación de Gimnasia (Mendoza)

Titulares

  • (1) Lautaro Petruchi
  • (4) Facundo Nadalín
  • (2) Diego Mondino
  • (6) Imanol González
  • (3) Franco Saavedra
  • (8) Matías Muñoz
  • (5) Ignacio Antonio
  • (10) Fermín Antonini
  • (11) Facundo Lencioni
  • (7) Nicolás Servetto
  • (9) Brian Ferreyra

Suplentes

  • (12) César Rigamonti
  • (13) Lautaro Carrera
  • (14) Ismael Cortez
  • (15) Federico Torres
  • (16) Matías Recalde
  • (17) Luciano Cingolani
  • (18) Gastón Espósito
  • (19) Brian Andrada
  • (20) Mario Galeano

Entrenador: Ariel Broggi

image
La formación de Gimnasia de Mendoza

La formación de Gimnasia de Mendoza

Incidencias

Cambios en Chaco For Ever:

  • 45' 2T - Salieron Franco Perinciolo por Juan Cruz Cerrudo y Robertino Seratto por Brian Guerra
  • 63' 2T - Salieron Joaquín Mateo por Mateo Díaz Chaves y Juan Manuel Carrizo por Leonardo Marinucci
  • 73' 2T - Salió Jonathan Fleita por Tiago Chamorro

Amonestados en Chaco For Ever:

  • 40' 1T Franco Perinciolo, 45' 1T Juan Manuel Carrizo, 9' 2T Jonathan Fleita y 29' 2T Brian Guerra

Cambios en Gimnasia (Mendoza):

  • 57' 2T - Salió Fermín Antonini por Federico Torres
  • 69' 2T - Salieron Franco Saavedra por Matías Recalde y Nicolás Servetto por Mario Galeano
  • 80' 2T - Salieron Facundo Lencioni por Lautaro Carrera y Brian Ferreyra por Luciano Cingolani

Amonestado en Gimnasia (Mendoza):

  • 19' 2T Imanol González

Minuto a minuto y estadísticas

