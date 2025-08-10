Victoria y fractura en un video: ganó en NASCAR y su caída del auto se hizo viral

El mundo automovilismo vivió un insólito momento cuando Connor Zilisch, joven piloto de NASCAR fue hospitalizado tras sufrir una caída desde la parte superior de su auto mientras celebraba su triunfo en la carrera de la Serie Xfinity del pasado sábado.

El corredor estadounidense, de apenas 19 años, tranquilizó a sus seguidores tras ser dado de alta, y confirmó que se encuentra bien, aunque con una fractura en la clavícula. Dicho incidente ocurrió en el circuito de Watkins Glen, cuando el piloto intentó subir al techo de su Chevrolet No. 88 del equipo JR Motorsports para festejar la victoria, pero lamentablemente perdió el equilibrio al pisar el techo del vehículo.

Lo cierto es que, un video captó el intento de descenso de Zilisch, quien quedó atrapado con el pie izquierdo dentro de la ventana del auto y cayó de cabeza al suelo. Tras el golpe, el deportista quedó inmóvil durante algunos instantes, algo que generó preocupación inmediata.

En ese momento, los equipos médicos acudieron para asistirlo y lo trasladaron en camilla al centro médico ubicado en el circuito. Luego, el piloto tuvo que ser llevado a un hospital local para someterse a diversos estudios. De acuerdo con NASCAR, el piloto estuvo consciente y alerta durante todo el proceso.

Zilisch, quien fuera dado de alta el mismo sábado por la noche, aprovechó para comunicarse con todos sus fans a través de las redes sociales para informar sobre su estado de salud y aseguró que los escáneres cerebrales descartaron cualquier daño grave y que la lesión principal se trata de una fractura de clavícula.

image

“Gracias a todos por sus mensajes hoy. Ya salí del hospital y ya estoy mejorando. Afortunadamente, los escáneres de mi cabeza salieron bien, sólo tengo una clavícula rota. Estoy muy agradecido con todo el equipo médico por la rápida atención y feliz de que no haya sido peor”, escribió el piloto en su cuenta de X (exTwitter).

Hay que decir que, tras este incidente, Trackhouse Racing anunció la retirada del Chevrolet No. 87 de Red Bull para la carrera de la NASCAR Cup Series del domingo en Watkins Glen, como medida preventiva: “Trackhouse Racing ha decidido retirar el Chevrolet No. 87 de Red Bull de la carrera de mañana en Watkins Glen International. Le deseamos a Connor una pronta recuperación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeamTrackhouse/status/1954605632562012252&partner=&hide_thread=false Glad to have you back here today, @ConnorZilisch pic.twitter.com/WcBSZ9U2Hl — Trackhouse Racing (@TeamTrackhouse) August 10, 2025

Recordemos que Zilisch lideró 60 de las 82 vueltas para obtener la victoria en la carrera de la Serie Xfinity del sábado, un logro destacado para este joven oriundo de Carolina del Norte, quien sueña con ser el nuevo rey de la categoría.