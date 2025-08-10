10 de agosto de 2025 - 13:01

El mendocino Bernardo Llaver ganó en San Juan y sumó su segunda victoria de la temporada en el TC2000

El mendocino Bernardo Llaver ganó la segunda carrera del Turismo Carretera 2000 en San Juan.

En la séptima fecha del Turismo Carretera 2000, disputada este domingo en el Autódromo Villicum de San Juan, el mendocino Bernardo Llaver (Honda) se quedó con el primer puesto y alcanzó su segunda victoria en lo que va de la temporada. El podio lo completaron Humberto Krujoski (Renault) y Facundo Ardusso (Honda).

Con nada menos que 80 kilos de lastre en su Honda Civic, Llaver se convirtió en el ganador más “pesado” del campeonato. Este triunfo es su segundo éxito en este trazado, luego de la victoria conseguida en abril pasado, cuando la categoría compartió fecha con el Turismo Nacional.

Para Honda, es el quinto triunfo de la temporada, con dos de Ardusso y uno de Braian Quevedo sumados a los del piloto mendocino.

En esta segunda carrera del fin de semana, Llaver partió desde la primera fila junto a Matías Frano (Citroën), quien había heredado la victoria del sábado. El mendocino tomó la delantera rápidamente y comenzó a marcar diferencias, mientras Frano perdía posiciones. Finalmente, Llaver cruzó la meta con una ventaja de 1,8 segundos, resultado que le permite recortar distancias en el campeonato tras un fin de semana en el que también fue segundo en la primera competencia.

Cómo está el campeonato

  • Agustín Canapino 453
  • Bernardo Llaver 408
  • Facundo Ardusso 391
  • Camilo Trappa 277
  • Humberto Krujoski 253
