Con un doblete de Nicolás González el Atlético de Madrid se impuso al Real

Atlético de Madrid se impuso por 3 a 2 sobre Real Sociedad en un encuentro adelantado de La Liga de España, celebrado en el Riyadh Air Metropolitano . El partido, cargado de intensidad y emociones , sirvió como un ensayo anticipado de la final de Copa del Rey que ambos equipos disputarán en menos de seis semanas. Nicolás González fue la figura del duelo, anotando dos veces, incluyendo el gol decisivo cerca del cierre.

Desde el arranque, el protagonismo estuv o en el juego aéreo de Alexander Sorloth . Los rojiblancos buscaron constantemente al noruego con centros al área, y la presión dio frutos a los cinco minutos, cuando un saque de banda terminó en el primer tanto del atacante nórdico.

Sin embargo, la Real Sociedad reaccionó rápidamente. A los nueve minutos, Carlos Soler igualó con un potente zurdazo, tras una asistencia precisa de Luka Sucic que desajustó la defensa local por la banda derecha.

Durante la primera mitad, ambos equipos alternaron la posesión, aunque el Atlético dominó gradualmente el juego, generando más ocasiones. Al minuto 35, los locales ya acumulaban nueve disparos contra apenas uno de los visitantes, aunque la efectividad les fue esquiva y el marcador se mantuvo 1-1 hasta el descanso.

SE ELEVÓ MÁS QUE EL RESTO Y LE DIO UN TRIUNFAZO AL COLCHONERO: gran cabezazo de Nico González para firmar su doblete y el 3-2 final del Atlético de Madrid a la Real Sociedad en la fecha 27 de #LaLiga .

El partido tuvo momentos insólitos: José María Giménez debió retirar una paloma del césped tras un pelotazo, y el choque entre Rodrigo Mendoza y Ander Barrenetxea provocó interrupciones por precaución médica .

En el segundo tiempo, Simeone apostó por cambios ofensivos que transformaron el ritmo del partido. La entrada de Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Nico González amplió las opciones de gol. A los 65 minutos, González desperdició una clara oportunidad tras asociarse con Álvarez, pero en la acción siguiente recibió un pase de taco de Griezmann y convirtió de zurda el 2 a1.

JUGADÓN DE NICO GONZÁLEZ, ASISTENCIA DE TACO DE GRIEZMANN Y DEFINICIÓN DEL JUGADOR ARGENTINO: espectacular lo que armaron Nico y Grizi en el triunfo 3-2 del Atlético de Madrid a la Real Sociead en la fecha 27 de #LaLiga.

Nico González cierra el triunfo con un doblete

La Real Sociedad volvió a empatar rápidamente. Mikel Oyarzabal, con un potente disparo desde fuera del área, estableció el 2-2 a los 68 minutos, manteniendo la tensión en el marcador.

El desenlace favoreció al Atlético. A los 81 minutos, Nicolás González apareció en el área tras un tiro de esquina y cabeceó con precisión para sentenciar el 3 a 2 definitivo, completando su doblete y consolidándose como el protagonista del encuentro.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la tercera posición de La Liga 2025-2026 con 54 puntos, a 10 del líder Barcelona. Por su parte, la Real Sociedad ocupa el octavo lugar con 35 unidades, y su posición corre riesgo frente al Athletic Bilbao.

Los próximos compromisos serán intensos: el Atlético recibirá al Tottenham el martes 10 de marzo en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, y luego al Getafe el sábado 14 en La Liga. Real Sociedad, en tanto, se enfrentará al Osasuna como local el domingo 15 de marzo.

Tras sellar su pase a la final de la Copa del Rey, ambos equipos utilizaron el encuentro como laboratorio táctico, anticipando estrategias para la cita del 18 de abril.