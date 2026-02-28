28 de febrero de 2026 - 19:41

Nuevo gol de Julián Álvarez que ilusiona al Atlético Madrid y a la Selección Argentina

El Colchonero afronta varios frentes y encontró en Julián Álvarez su carta gol: dejó atrás la sequía y hoy vuelve a ser uno de los máximos artilleros.

El delantero de la Selección Argentina volvió al gol en la Liga Española.

Por Redacción Deportes
En la cancha del Real Oviedo corría el agregado después de los 90 minutos y, tras una breve conducción del delantero, realizó un pase al costado que terminó en centro y, luego de una serie de rebotes, Julián se las ingenió para eludir al defensor y cruzarla con la izquierda, inatajable para el portero, que se lamentó, y posterior a esto se desató la euforia del banco colchonero.

La mala racha que transitó Julián Álvarez

El argentino volvió a festejar en LaLiga después de casi tres meses sin convertir, ya que no marcaba desde el 1° de noviembre y acumulaba 14 partidos de sequía hasta reencontrarse con el gol. Con este tanto, llegó a ocho en el torneo local y se ubica como el segundo máximo artillero del Colchonero. Además ya sumó goles en la Champions League.

Por delante suyo aparece el noruego Alexander Sorloth, que suma nueve conquistas en la competencia y lidera la tabla interna de goleadores del equipo.

La competencia se agrandaría en el Atlético Madrid

Con Sorloth y Ademola Lookman, más Julián Álvarez, el Colchonero invirtió poco más de 150 millones de euros por estos tres jugadores. Pero eso no es todo, ya que el blanquirojo iría a la carga por Joaquín Panichelli, delantero argentino del Estrasburgo, quien es el actual goleador de la Ligue 1.

Sin embargo, la posición de Julián Álvarez dentro de los once titulares no se vería afectada, ya que el Cholo Simeone lo usa como enganche en ocasiones y como mediapunta en otras, aunque por naturaleza es delantero centro. El jugador es seguido por el Barcelona y, según varios rumores de medios de comunicación de España, el delantero de Calchín ya tendría decidido marcharse al blaugrana tras el Mundial 2026.

El delantero argentino llegar&iacute;a para competir con Juli&aacute;n &Aacute;lvarez.

El delantero argentino llegaría para competir con Julián Álvarez.

