Nuevo gol de Julián Álvarez que ilusiona al Atlético Madrid y a la Selección Argentina

El Colchonero afronta varios frentes y encontró en Julián Álvarez su carta gol: dejó atrás la sequía y hoy vuelve a ser uno de los máximos artilleros.

El delantero de la Selección Argentina volvió al gol en la Liga Española.

Una de las grandes noticias que llegan desde España es la levantada a nivel futbolístico de Julián Álvarez. El delantero marcó el gol agónico del triunfo del Atlético de Madrid frente al Real Oviedo. Por ahora, el exjugador de River es uno de los principales pilares ofensivos de la Scaloneta y, a pocos meses del Mundial, volvió a su forma.

En la cancha del Real Oviedo corría el agregado después de los 90 minutos y, tras una breve conducción del delantero, realizó un pase al costado que terminó en centro y, luego de una serie de rebotes, Julián se las ingenió para eludir al defensor y cruzarla con la izquierda, inatajable para el portero, que se lamentó, y posterior a esto se desató la euforia del banco colchonero.

La mala racha que transitó Julián Álvarez El argentino volvió a festejar en LaLiga después de casi tres meses sin convertir, ya que no marcaba desde el 1° de noviembre y acumulaba 14 partidos de sequía hasta reencontrarse con el gol. Con este tanto, llegó a ocho en el torneo local y se ubica como el segundo máximo artillero del Colchonero. Además ya sumó goles en la Champions League.

Por delante suyo aparece el noruego Alexander Sorloth, que suma nueve conquistas en la competencia y lidera la tabla interna de goleadores del equipo.

"Julián Álvarez"



Porque convirtió este gol para la ventaja parcial del Atlético Madrid por 1-0 ante el Brujas por la UEFA Champions League. Lo puteaban y ya volvió a hacer goles el argentino pijudo.

pic.twitter.com/D9UlOhQGQd — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) February 18, 2026 La competencia se agrandaría en el Atlético Madrid Con Sorloth y Ademola Lookman, más Julián Álvarez, el Colchonero invirtió poco más de 150 millones de euros por estos tres jugadores. Pero eso no es todo, ya que el blanquirojo iría a la carga por Joaquín Panichelli, delantero argentino del Estrasburgo, quien es el actual goleador de la Ligue 1.