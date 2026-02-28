Nuevo gol de Julián Álvarez que ilusiona al Atlético Madrid y a la Selección Argentina

En la cancha del Real Oviedo corría el agregado después de los 90 minutos y, tras una breve conducción del delantero, realizó un pase al costado que terminó en centro y, luego de una serie de rebotes, Julián se las ingenió para eludir al defensor y cruzarla con la izquierda, inatajable para el portero, que se lamentó, y posterior a esto se desató la euforia del banco colchonero.
El argentino volvió a festejar en LaLiga después de casi tres meses sin convertir, ya que no marcaba desde el 1° de noviembre y acumulaba 14 partidos de sequía hasta reencontrarse con el gol. Con este tanto, llegó a ocho en el torneo local y se ubica como el segundo máximo artillero del Colchonero. Además ya sumó goles en la Champions League.
Por delante suyo aparece el noruego Alexander Sorloth, que suma nueve conquistas en la competencia y lidera la tabla interna de goleadores del equipo.
Porque convirtió este gol para la ventaja parcial del Atlético Madrid por 1-0 ante el Brujas por la UEFA Champions League. Lo puteaban y ya volvió a hacer goles el argentino pijudo. pic.twitter.com/D9UlOhQGQd
La competencia se agrandaría en el Atlético Madrid
Con Sorloth y Ademola Lookman, más Julián Álvarez, el Colchonero invirtió poco más de 150 millones de euros por estos tres jugadores. Pero eso no es todo, ya que el blanquirojo iría a la carga por Joaquín Panichelli, delantero argentino del Estrasburgo, quien es el actual goleador de la Ligue 1.