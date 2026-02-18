Aporte argentino en la Champions League: gol de Julián Álvarez y lesión de Lautaro Martínez

La jornada de miércoles de la Champions League arrojó una buena y una mala noticia para la Selección Argentina , debido a que sus goleador Lautaro Martínez salió lesionado en el Inter de Milán , y Julián Álvarez se hizo presente en el marcador para el Atlético de Madrid .

Fue un día agridulce para el Toro y la Araña, debido a que el tanto del exRiver no sirvió para que el Colchonero pueda llevarse la victoria en condición de visitante en Bélgica, donde empató 3 a 3. Por su parte, el exRacing se lesionó y vio la derrota del Neroazzurro en Noruega.

Atlético de Madrid protagonizó un partidazo en Bélgica ante el Brujas , que contó con múltiples emociones y resultó cambiante en el trámite, y sacó un empate que deja la serie de playoffs abierta para la vuelta.

El partido empezó con el pie derecho para los de Diego Simeone, con el penal que el árbitro a instancias del VAR cobró por mano de Joaquin Sey. El que se hizo cargo de la pena máxima fue Julián Álvarez, que superó la resistencia del arquero con un fuerte remate esquinado. Cerca del final del primer tiempo volvió a golpear, con el tiro de esquina de la Araña y el desvío en el segundo palo de Ademola Lookman.

Brujas respondió en el complemento, y comenzó a crecer anímicamente con el descuento de Raphael Onyedika en el rebote de un córner. Más tarde llegó la explosión con el tanto de Nicolò Tresold tras centro de Mamadou Diakhon. Fue el premio al esfuerzo de un equipo que no se había dado por vencido.

Atlético volvió a acelerar y lastimó una vez más. Esta vez fue conGiuliano Simeone conectando con Marcos Llorente por derecha, y el centro que Joel Ordóñez desvió contra su propia meta. Pero la cosa no quedó allí, porque sobre el cierre Christos Tzolis se vistió de héroe y anotó el 3 a 3 final.

Perdió Inter de Milán, y se lesionó Lautaro Martínez:

Lautaro Martínez

Inter de Milán no pudo ante Bodo Glimt y fue vapuleado por 3 a 1 en Noruega, en una noche para el olvido para el cuadro italiano. Ahora depende de un milagro en la vuelta para seguir con vida en la Champions.

El cuadro local se puso en ventaja sobre 20 minutos del primer tiempo, con el gran disparo de Sondre Brunstad Fet que superó a Sommer. La respuesta no tardó en llegar, con el gol de Pio Espósito casi debajo del arco. Así se fueron al descanso, con cierta sensación de justicia.

Lautaro Martínez tuvo en sus pies el segundo gol en el arranque del complemento, pero no pudo con la resistencia del portero local. Minutos más tarde, sintió una molestia en el gemelo y pidió el cambio. Si bien le harán estudios para descartar cualquier lesión de gravedad, todo indica que se trata de una simple sobrecarga.

Con la salida del capitán argentino se produjo la caída anímica de la visita, que encima sufrió el gol de Jens Petter Hauge para el 2 a 1. A pesar de intentar empatarlo, sufrió en zona defensiva y pagó caras las distracciones con el 3 a 1 definitivo por parte de Kasper Høgh.