En un partido caliente y con polémica, Real Madrid venció a Benfica por la Champions League

Real Madrid sacó un triunfazo en Portugal ante Benfica con el gran gol de Vinicius Jr a los 4' del complemento. El duelo correspondió a la ida de los playoffs de la UEFA Champions League, y estuvo detenido durante 15 minutos por presunta agresión racista contra el brasileño.
Luego de haberse cruzado hace sólo algunos días atrás, en un partidazo que quedó en la historia de la competencia por el agónico tanto del arquero Anatoliy Trubin, las Águilas y la Casa Blanca volvieron a protagonizar un duelo caliente y de alto voltaje. Como aquella vez, el juego tuvo matices más que interesantes.
Por el lado del cuadro visitante, se destacó la paciencia para construir cada ataque moviendo el balón sin apuro en lo ancho del campo para generar espacios en la trabajada muralla portuguesa. Eso provocó que las oportunidades no se multipliquen, pero que la mayoría sean del Madrid.
Durante el primer tiempo, los de Arbeloa tuvieron varias chances: un centro atrás de Valderde, y el disparo de Vinicius Jr que salió apenas desviado; dos remates complicados de Mbappé (uno desviado y el otro contenido por Trubin); y otro de Arda Güler. Mientras tanto, Benfica sólo llegó con el intento lejano de Fredrik Aursnes que obligó la buena respuesta de Courtois.
Golazo de Vinicius Jr en la victoria de Real Madrid:
El complemento tuvo de todo, incluyendo una secuencia que ya se replica en cada rincón del mundo. Todo comenzó a los 4 minutos. El extremo brasileño recibió el balón pegado a la banda, enganchó y sacó un disparo al segundo palo que se coló en el ángulo. Un golazo de antología que desató el delirio del Merengue.
Sin embargo, el grito de gol delante de la tribuna generó un tumulto entre ambos planteles, y una disputa verbal del brasileño con Gianluca Prestianni que terminó con el futbolista de Real Madrid corriendo raudamente a la posición del árbitro para jurarle haber recibido un insulto racista: "Me llamó Mono", alcanzó a leerse en sus labios. Por este motivo, el juego estuvo detenido durante 15 minutos.
Así fue la pelea entre Vinicius y Prestianni, en la Champions League:
Tras la reanudación el dueño de casa creció en intensidad, y trató de igualar el trámite apretando a su rival contra el arco de Courtois. De todas formas, erró en la estocada final y desaprovechó los varios ratos de dominio total.
Gran triunfo del Real Madrid, que sacó ventajas cuando mejor estaba, y luego supo sufrir para cerrar los caminos hacia su arco. Sacó medio boleto a los octavos de final, que espera abrochar definitivamente en la vuelta prevista en el Santiago Bernabéu.
Formaciones de Benfica - Real Madrid:
Benfica (0): Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro, Gianluca Prestianni, Rafa Silva, Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.
Real Madrid (1): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Kylian Mbappé, Vinicius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
Datos del partido:
Estadio: da Luz (Portugal)
Árbitro: Francois Letexier
Goles: ST: 4' Vinicius Junior (RM)
Cambios: ST: 28' R. Rios por Silva (B), 28' G. Sudakov por Schjelderup (B), 34' S. Cabral por Aursnes (B), 35' D. Lukebakio por Prestianni (B), 40' B. Díaz por Güler (RM), 48' T. Pitarch por Camavinga (RM), 53' D. Carvajal por Carreras (RM).
Incidencias: el partido estuvo detenido durante quince minutos del segundo tiempo (entre 4' y 20'), por protocolo de racismo contra Vinicius Junior.
Minuto a minuto y estadísticas: