En un partido caliente y con polémica, Real Madrid venció a Benfica por la Champions League

El elenco de Álvaro Arbeloa superó 1 a 0 al cuadro portugués, en el apasionante duelo de ida de los playoffs del certamen europeo.

Real Madrid sacó un triunfazo en Portugal ante Benfica con el gran gol de Vinicius Jr a los 4' del complemento. El duelo correspondió a la ida de los playoffs de la UEFA Champions League, y estuvo detenido durante 15 minutos por presunta agresión racista contra el brasileño.

Luego de haberse cruzado hace sólo algunos días atrás, en un partidazo que quedó en la historia de la competencia por el agónico tanto del arquero Anatoliy Trubin, las Águilas y la Casa Blanca volvieron a protagonizar un duelo caliente y de alto voltaje. Como aquella vez, el juego tuvo matices más que interesantes.

Por el lado del cuadro visitante, se destacó la paciencia para construir cada ataque moviendo el balón sin apuro en lo ancho del campo para generar espacios en la trabajada muralla portuguesa. Eso provocó que las oportunidades no se multipliquen, pero que la mayoría sean del Madrid.

Durante el primer tiempo, los de Arbeloa tuvieron varias chances: un centro atrás de Valderde, y el disparo de Vinicius Jr que salió apenas desviado; dos remates complicados de Mbappé (uno desviado y el otro contenido por Trubin); y otro de Arda Güler. Mientras tanto, Benfica sólo llegó con el intento lejano de Fredrik Aursnes que obligó la buena respuesta de Courtois.

¡UFFF QUÉ LOCURA DE GOL! ¡VINI JR. CLAVÓ UN GOLAZO Y LO BAILÓ ANTE TODO BENFICA!



El complemento tuvo de todo, incluyendo una secuencia que ya se replica en cada rincón del mundo. Todo comenzó a los 4 minutos. El extremo brasileño recibió el balón pegado a la banda, enganchó y sacó un disparo al segundo palo que se coló en el ángulo. Un golazo de antología que desató el delirio del Merengue.