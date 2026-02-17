Caos en la Champions League: Vinicius Jr acusó a Prestianni de racismo y amenazó con retirarse

17 de febrero de 2026 - 18:36

El extremo brasileño marcó el 1 a 0 para el Real Madrid, pero luego se quejó por una supuesta agresión del argentino.

La jornada de martes de la UEFA Champions League contó con una situación polémica y muy caliente, ocurrida en el duelo entre Benfica y Real Madrid en el estadio da Luz. Allí, después de convertir el 1 a 0, Vinicius Jr acusó a un argentino de agresión verbal racista.

Todo ocurrió a los 4 minutos del complemento, cuando el duelo estaba igualado sin tantos. El extremo brasileño recibió el balón pegado a la banda, enganchó y sacó un disparo al segundo palo que se coló en el ángulo. Un golazo de antología que desató el delirio del Merengue.

Vinicius Junior salió a gritarlo contra la tribuna y recibió las felicitaciones de sus compañeros. Pero ahí nació la polémica. El defensor y capitán de Benfica, el argentino Nicolás Otamendi, llegó hasta esa zona para recriminarle al brasileño el festejo contra la gente local, lo que provocó un tumulto generalizado.

Cuando todo parecía calmarse, el delantero del conjunto español se trenzó en una disputa verbal con Gianluca Prestianni. En un determinado momento, el argentino se tapó la boca con la camiseta y el futbolista de Real Madrid corrió raudamente a la posición del árbitro asegurando haber recibido un insulto racista: "Me llamó Mono", alcanzó a leerse en sus labios.

Ante esta denuncia, el árbitro Francois Letexier aplicó el protocolo previsto por la UEFA ante estos casos, cruzando los brazos en alto para comunicar que el duelo se suspendía. En paralelo, Vinicius se sentó en el banco de suplentes, y discutió con el técnico del equipo local José Mourinho y con su propio entrenador Álvaro Arbeloa, que le solicitaban que retornara al partido.

Después de quince minutos de pura tensión, en los cuales Prestianni le aseguró al árbitro y a todos los protagonistas que no había dicho nada, el colegiado decidió reanudar el trámite ante la promesa de suspenderlo definitivamente si volvía a ocurrir algún hecho similar.

Desde ese momento en adelante, la gente de Benfica mostró su enfado con el futbolista del Real Madrid silbándolo en cada intervención. Mientras tanto, ambos conjuntos ganaron en intensidad y el choque por momentos se calentó.

En las próximas horas, el Tribunal de Disciplina de la UEFA tendrá la responsabilidad de revisar toda la secuencia ocurrida en Portugal, para determinar si le cabe algún tipo de sanción al jugador argentino.

