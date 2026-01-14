River insiste por Prestianni, pero Benfica se mantiene firme y le cierra las puertas al traspaso

River Plate no baja los brazos en su intento de reforzar el ataque rumbo a la temporada 2026, pero una de sus prioridades sigue sin concretarse. El club volvió a realizar gestiones por el extremo argentino Gianluca Prestianni, de 19 años y actualmente en el Benfica, quien ha sido señalado por el cuerpo técnico como una pieza con proyección ofensiva.

Después de un primer intento frustrado, en el que River había ofrecido un préstamo con opción de compra y no logró acuerdo, este martes desde Núñez y por pedido de Marcelo Gallardo propusieron la compra del 50% de la ficha del jugador con la esperanza de destrabar la operación. Sin embargo, la reacción desde Lisboa fue clara, Benfica mantiene su postura de no querer desprenderse de Prestianni en este mercado de pases, ya sea a través de un préstamo o venta, y cuenta con el respaldo de su entrenador para que el juvenil permanezca en el plantel.

image Gallardo sigue insistiendo en reforzar ese puesto fundamental para River La respuesta negativa del club portugués representa un golpe para la estrategia defensiva, ya que Prestianni había surgido como opción prioritaria tras las frustraciones en otras negociaciones por futbolistas con características similares como Maher Carrizo o Santino Andino. River había explorado otras alternativas ofensivas durante las últimas semanas, pero varias de esas gestiones tampoco prosperaron y dejaron al "Millonario" sin un refuerzo con potencial para desequilibrar en la última línea rival.

En paralelo, la dirigencia sigue evaluando diversas posibilidades en el mercado, consciente de que la plantilla necesita variantes creativas y velocidad en el frente de ataque para acompañar los objetivos del cuerpo técnico en un año competitivo. La búsqueda de un extremo que pueda marcar diferencias en el uno contra uno sigue siendo una prioridad, aunque por ahora River deberá redirigir sus esfuerzos ante la firme negativa de Benfica.

image Mientras tanto, en Núñez saben que el tiempo juega un papel clave en el mercado de pases y que la postura inflexible de Benfica obliga a analizar nuevos caminos. Aunque Prestianni continúa siendo del gusto de Gallardo, la dirigencia entiende que insistir sin margen de negociación puede demorar otras incorporaciones necesarias para el armado del plantel.