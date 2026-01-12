12 de enero de 2026 - 09:45

Con nuevo arquero y un gol de Montiel, River derrotó a Millonarios en su debut de 2026

El equipo de Marcelo Gallardo se impuso 1-0 en Montevideo, con gol de Gonzalo Montiel de penal, en su primer amistoso del año por la Serie Río de la Plata.

River arrancó el 2026 a puro triunfo.

El único gol del partido llegó en el segundo tiempo, cuando Gonzalo Montiel convirtió un penal que le permitió a River romper la igualdad y quedarse con el triunfo. La infracción fue sancionada tras una acción ofensiva del Millonario que terminó con una falta dentro del área rival, correctamente señalada por el árbitro.

image

Más allá del resultado, el amistoso fue utilizado por el cuerpo técnico como una instancia de evaluación, con la inclusión de varios futbolistas juveniles y la rotación de nombres en todas las líneas. Gallardo dispuso una formación inicial mixta, combinando jugadores con experiencia en el plantel profesional y otros que buscan sumar rodaje de cara a la temporada oficial.

Embed

River mostró un funcionamiento ordenado, con mayor control de la pelota durante largos pasajes del encuentro y algunas situaciones claras para ampliar la diferencia. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales impidió que el marcador reflejara una ventaja mayor. Millonarios, por su parte, intentó responder con transiciones rápidas, aunque sin lograr vulnerar la solidez defensiva del conjunto argentino.

Beltrán, el arquero debutante de River tuvo intervenciones clave cuando fue exigido, mientras que la defensa respondió con firmeza en los momentos de mayor presión del equipo colombiano. En el mediocampo, el Millonario buscó intensidad y circulación, uno de los aspectos que Gallardo pretende afianzar en este inicio de ciclo competitivo.

image

El partido también permitió observar el rendimiento de algunos refuerzos y jugadores que regresan de etapas anteriores, quienes comenzaron a adaptarse a la idea de juego del entrenador en un contexto de exigencia internacional. En ese sentido, el amistoso dejó sensaciones positivas para el cuerpo técnico, más allá de tratarse del primer compromiso del año.

Con este triunfo, River continúa su preparación en Uruguay y afrontará nuevos amistosos en los próximos días, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de las competencias oficiales de la temporada 2026, tanto en el ámbito local como internacional.

Síntesis River 1 - 0 Millonarios

RIVER PLATE: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Facundo González, Lautaro Rivero; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Suplentes: Franco Jaroszweicz, Fabricio Bustos, Matías Viña, Juan Portillo, Matías Galarza, Thiago Acosta, Tomás Galván, Cristian Jaime, Santiago Lencina, Ian Subiabre, Agustín Ruberto.

Cambios: Lencina por Quintero, Subiabre por Salas, Viña por González, Galván por Galoppo, Ruberto por Driussi, Portillo por Rivero, Bustos por Montiel.

MILLONARIOS: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Alex Moreno Paz, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Mateo García, Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.

Suplentes: Guillermo De Amores, Samuel Martín, Sebastián Valencia, Sander Navarro, Rodrigo Ureña, Sebastián Del Castillo, Alex Castro, Beckham Castro, Julián Angulo, Brayan Campaz, Jorge Hurtado.

Cambios: A. Castro por Quintero, Angulo por L. Castro.

Gol: 23' ST Montiel, de penal (RP).

Amonestados: Galoppo, Martínez Quarta (RP), García (M).

Expulsado: Portillo (RP).

  • Árbitro: Esteban Ostojich
  • Estadio: Gran Parque Central, Montevideo.
  • Competencia: Amistoso de pretemporada – Serie Río de la Plata.
