San Rafael vibra con el triunfo de Huracán que aplastó a Pacífico de Alvear y avanza en el Regional Amateur

Huracán de San Rafael escribió una de las páginas más memorables de su historia reciente al vencer por 3-0 a Sport Club Pacífico de General Alvear , dando así vuelta una serie que venía adversa y clasificarse a las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur .

El equipo sanrafaelino perdió 2-0 en el partido de ida, pero en la revancha fue ampliamente superior y selló una clasificación que desató la euforia en el estadio Pretel Hermanos , colmado de hinchas.

Desde el arranque, el Globo mostró que iba a salir a buscar el partido sin especulaciones. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo , Agustín Verdugo abrió el marcador tras conectar un centro preciso y encendió la ilusión de la remontada. El gol temprano le dio confianza al equipo dirigido por Pablo Jofré , que mantuvo la intensidad y el dominio del juego durante toda la primera mitad.

El segundo golpe llegó rápidamente. A los 17 minutos , otra vez Verdugo , de gran actuación, ganó en el área rival y marcó el 2-0 , resultado que igualaba la serie y hacía estallar al público local. Pacífico, que había sido efectivo en la ida, no logró encontrar respuestas ante la presión constante de Huracán y tuvo serias dificultades para cruzar la mitad de la cancha con claridad.

En el complemento, lejos de conformarse, Huracán fue por más. A los 9 minutos del segundo tiempo , Mauricio Cascón apareció en el área y, con un certero cabezazo, convirtió el 3-0 definitivo que sentenció la clasificación y transformó la noche en histórica. El gol terminó de quebrar anímicamente al conjunto alvearense.

Esteban Pelayes, arquero del Globo, también fue clave para sostener el cero en su arco. Respondió con seguridad cuando fue exigido y le dio tranquilidad a una defensa que jugó uno de sus mejores partidos del torneo. Pacífico sufrió además la expulsión de Enzo Tejada, lo que complicó aún más sus posibilidades de reacción.

image Huracán de San Rafael avanzó a semifinales Gentileza: Diario de San Rafael

Sobre el cierre, el equipo visitante tuvo una chance clara que pudo haber cambiado el desenlace, pero un remate se estrelló en el ángulo, ratificando que la noche estaba destinada para Huracán. El pitazo final desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas por una clasificación que quedará en la memoria del club.

Cómo sigue el destino de Huracán de San Rafael tras la victoria

Con este triunfo, Huracán de San Rafael se metió en las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur, donde enfrentará a Estudiantes de San Luis. El primer partido se jugará en San Rafael, mientras que la revancha será en territorio puntano.

Síntesis del partido

Huracán 3 – Pacífico 0