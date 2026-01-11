El drama de los productores, con pérdidas totales por el granizo dos años consecutivos

Después de los daños que habían sufrido el 6 de enero de 2025, la vid y los frutales se estaban recuperando, pero volvieron a ser impactadas este martes.

El 6 de enero será una fecha que difícilmente olvidarán los habitantes de Real del Padre (San Rafael) y, en particular, los productores. Ese lunes de 2025 y este martes de 2026, tormentas de granizo se ensañaron con los cultivos. Con un año exacto de diferencia, el mismo fenómeno arrasó con la producción.

Además de Real del Padre, hubo otros distritos sureños entre los más afectados: Las Malvinas, Villa Atuel, Jaime Prats, Atuel Norte y Cañada Seca. El fenómeno recorrió un área muy similar a la de inicios del año pasado, por lo que dañó plantas y árboles que se estaban recuperando y, ahora, sufrieron nuevamente daños considerables.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 12.20.55 (2) Preocupación por las fuentes laborales Oscar Belmonte, un productor pequeño de vid y frutales de Real del Padre, comentó que lo preocupante es que la franja de la tormenta incluyó a las mejores fincas del distrito, que contratan mucha gente en la temporada, y que ahora hay preocupación no sólo por las pérdidas individuales, sino por lo que pasará con esas personas que no tendrán trabajo.

En cuanto a su finca, indicó que, si bien la tormenta no los agarró como el año anterior, sí sufrieron daños y ya tenían disminución productiva por las heladas. Sumó que había apostado a que la ciruela, que es el único cultivo que está resultando rentable, le salvara la temporada, porque sabe que con la uva va a estar complicado. “Pero lamentablemente, nos volteó la mitad y lo que quedó arriba, el 90% está golpeado. No sirve”, se lamentó.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 12.20.56 Dificultades para invertir en malla antigranizo Fernando Contrafato, quien tiene viñedos y bodega en Real del Padre, comentó que la tormenta del 6 de enero de 2025 fue con más viento, por lo que les dañó los galpones y la estructura de la finca. En cambio, este año, no hubo tanto viento, pero el granizo tuvo un tamaño más grande.