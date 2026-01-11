El drama de los productores, con pérdidas totales por el granizo dos años consecutivos

El 6 de enero será una fecha que difícilmente olvidarán los habitantes de Real del Padre (San Rafael) y, en particular, los productores. Ese lunes de 2025 y este martes de 2026, tormentas de granizo se ensañaron con los cultivos. Con un año exacto de diferencia, el mismo fenómeno arrasó con la producción.
Oscar Belmonte, un productor pequeño de vid y frutales de Real del Padre, comentó que lo preocupante es que la franja de la tormenta incluyó a las mejores fincas del distrito, que contratan mucha gente en la temporada, y que ahora hay preocupación no sólo por las pérdidas individuales, sino por lo que pasará con esas personas que no tendrán trabajo.
En cuanto a su finca, indicó que, si bien la tormenta no los agarró como el año anterior, sí sufrieron daños y ya tenían disminución productiva por las heladas. Sumó que había apostado a que la ciruela, que es el único cultivo que está resultando rentable, le salvara la temporada, porque sabe que con la uva va a estar complicado. “Pero lamentablemente, nos volteó la mitad y lo que quedó arriba, el 90% está golpeado. No sirve”, se lamentó.
Dificultades para invertir en malla antigranizo
Fernando Contrafato, quien tiene viñedos y bodega en Real del Padre, comentó que la tormenta del 6 de enero de 2025 fue con más viento, por lo que les dañó los galpones y la estructura de la finca. En cambio, este año, no hubo tanto viento, pero el granizo tuvo un tamaño más grande.
Las plantas, detalló, venían muy dañadas el año pasado, pero habían invertido para recuperarlas; tarea que tiró por el suelo el granizo de este martes. “Este año no vamos a tener nada de cosecha. No solamente nosotros, sino productores vecinos”, señaló.
En cuanto a la posibilidad de colocar malla antigranizo, opinó que sería muy positivo, pero que los productores vienen con baja rentabilidad desde 2020, una helada muy fuerte en 2022 y el granizo del año pasado, con lo que les resulta difícil tener margen para invertir.