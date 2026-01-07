7 de enero de 2026 - 07:55

Lo que el granizo dejó en Mendoza: decenas de árboles caídos y cortes de luz

Hubo más de 80 incidentes como consecuencia de la fuerte tormenta que azotó a la Zona Este, San Rafael, Malargüe y Valle de Uco.

Granizo este martes por la tarde en San Rafael 

Alerta amarilla por tormentas este 7 de enero 

Por Redacción Sociedad

El informe de las autoridades de Defensa Civil confirmó caída de granizo en varios departamentos, con San Rafael como la zona de mayor afectación, mientras que en Santa Rosa, Tupungato, Tunuyán y San Carlos el granizo fue de menor tamaño.

En cuanto a daños, el mayor impacto se registró en Santa Rosa, donde el temporal derribó 30 árboles y 6 postes, generó cortes de energía eléctrica por sectores y obligó a una intervención sostenida de los equipos de emergencia.

La combinación de viento intenso y caída de granizo complicó la circulación y afectó el tendido eléctrico en varias zonas del departamento, que concentró 36 de las 81 novedades informadas en toda la provincia.

En el distrito de Real del Padre, en San Rafael, vecinos también compartieron postales desoladoras sobre el impacto de la tormenta, con graves afectaciones en hogares y arbolado.

Granizo en el Sur provincial

En Tupungato, el fenómeno meteorológico dejó 35 incidentes, con 5 árboles caídos y 30 ramas desprendidas, producto de ráfagas que acompañaron la tormenta durante la tarde y la noche. Allí también se registró granizo de tamaño pequeño, aunque con menor impacto estructural.

Más atrás quedó Rivadavia, departamento en el que Defensa Civil contabilizó 10 intervenciones, entre ellas 4 árboles y 6 ramas caídas, sin reportes de personas lesionadas ni daños mayores en viviendas.

Continúa la alerta por tormentas este miércoles 7 de enero

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla sigue en este miércoles en las zonas de:

  • Precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo
  • Cordillera de Las Heras, Luján y Tupungato
  • Junín
  • Rivadavia
  • Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato
  • General Alvear
  • Zona baja de San Rafael
  • Zona baja de Malargüe

"El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve", indica el SMN para horas de la tarde y noche del miércoles.

Alerta amarilla por tormentas este 7 de enero

