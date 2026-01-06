6 de enero de 2026 - 18:11

Fuerte tormenta con lluvia, viento y granizo afectó a Santa Rosa y zonas del sudeste

Pasadas las 17.30 de este martes, un frente de tormenta cruzó el sudeste de la provincia y descargó su furia en Santa Rosa y otras zonas cercanas

Fuerte tormena con lluvia, viento y granizo, afectó esta tarde Santa Rosa y zonas del sudeste

Fuerte tormena con lluvia, viento y granizo, afectó esta tarde Santa Rosa y zonas del sudeste

Foto:

Por Enrique Pfaab

Con fuertes ráfagas de viento y una abundante precipitación de lluvia y granizo, un frente de tormenta afectó este martes a gran parte del departamento de Santa Rosa, incluida su villa cabecera y zonas de influencia.

Leé además

Una tormenta breve pero intensa, con granizo y ráfagas de viento, golpeó este martes a Santa Rosa y dejó árboles caídos, cortes de energía, calles bloqueadas y un fuerte impacto en la producción agrícola. 

Breve y feroz: temporal castigó a Santa Rosa y dejó un paisaje de daños y preocupación

Por Enrique Pfaab
Córdoba: el viento volteó una cabina de peaje y hay un muerto.

Tragedia en Córdoba: una tormenta volteó una cabina de peaje y causó una muerte

Por Redacción Policiales

El fenómeno, que terminó impactando con mayor intensidad en el Este provincial, se originó en el sudoeste de la provincia cerca de las 15.30 y avanzó progresivamente hacia el noreste, ganando volumen y potencia.

Embed

El crecimiento del sistema fue seguido en tiempo real a través de los radares de la Dirección de Contingencias Climáticas, donde se observó con claridad la formación de un núcleo tormentoso de considerable intensidad. Tras atravesar el departamento de Rivadavia, ya desplazado hacia el este, el frente descargó toda su fuerza sobre Santa Rosa.

radar
En amarillo y rojo, la celda granicera que fue desplazándose hacia el norteste y terminó afectando a Santa Rosa.

En amarillo y rojo, la celda granicera que fue desplazándose hacia el norteste y terminó afectando a Santa Rosa.

Los primeros reportes de daños surgieron desde la villa cabecera del departamento, donde la combinación de viento, lluvia y granizo provocó destrozos en la vegetación, con árboles y ramas caídas, y afectaciones puntuales en infraestructura. Con el correr de las horas, se aguardaba un relevamiento más preciso para dimensionar el alcance total de los perjuicios ocasionados por el temporal.

piedra 1
piedra 2
piedra 3
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

osep lanzo una app para realizar consultas medicas las 24 horas: como funciona

OSEP lanzó una app para realizar consultas médicas las 24 horas: cómo funciona

Por Redacción Sociedad
a solo 3 horas de buenos aires: la playa perfecta para ir y volver en el dia

A solo 3 horas de Buenos Aires: la playa perfecta para ir y volver en el día

Por Andrés Aguilera
Empresa de viandas investigada por mal estado de la comida en cárceles hizo raciones para el hospital Notti

Empresa de viandas investigada por mal estado de la comida en cárceles hizo raciones para el hospital Notti

Por Ignacio de la Rosa
manana abre la laguna del diamante: como sacar la entrada, que actividades se pueden hacer y horarios de ingreso

Mañana abre la Laguna del Diamante: cómo sacar la entrada, qué actividades se pueden hacer y horarios de ingreso