Un desborde cloacal obligó a cortar la Ruta 11 en Pinamar durante más de 12 horas: "Un asco".

Un desborde cloacal generó serios inconvenientes este lunes sobre la Ruta Provincial 11 , a la altura de Pinamar , donde la calzada quedó impregnada por efluentes y un fuerte olor penetrante . El episodio se inició alrededor de las 4 de la madrugada y obligó a implementar un corte total del tránsito , con desvíos preventivos, que se extendió durante buena parte de la jornada.

Según se informó oficialmente, el problema se originó por la ruptura de un caño que transporta materia cloacal , lo que provocó que los efluentes se desplazaran por un canal sin salida. Al no poder continuar su recorrido habitual, el líquido rebalsó hacia la ruta , afectando de lleno la traza vial.

El nivel del agua comenzó a subir de manera visible entre las 6 y las 7 de la mañana , momento en el que personal de seguridad vial implementó un operativo de señalización y enconado para desviar la circulación y evitar accidentes.

Desde Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) explicaron a Clarin que el corte se dispuso porque el derrame afectaba directamente la calzada, lo que obligó a interrumpir el tránsito entre los kilómetros 393 y 396 , entre Pinamar y Ostende.

A pesar del asqueroso episodio, las autoridades remarcaron que no hubo víctimas ni heridos , ni tampoco se registraron reclamos de vecinos. Además, aclararon que el inconveniente no afectó los accesos internos de la ciudad , ya que el tránsito urbano continuó funcionando por caminos alternativos.

Sin embargo, sí hubo quejas de los turistas que se dirigían a la costa para vacacionar: "No puedo creer que está pasando esto en Pinamar, con lo que te cobran. La verdad, insólito. No se puede andar, no solo porque es un peligro, sino porque no se puede estar del olor. Es un asco. Me salió un huevo, trabajando todo un año para esto", dijo un joven en diálogo con TN.

Un supermercado afectado por el desborde cloacal

El agua contaminada llegó incluso hasta la entrada de un hipermercado de la zona, que permaneció cerrado durante la mañana mientras se realizaban tareas de limpieza y desinfección. Desde la empresa confirmaron que los accesos fueron saneados por firmas especializadas y que el salón de ventas no se vio afectado, por lo que continuó operando con normalidad.

Pinamar Cloacas Un supermercado sufrió de los fluidos cloacales.

Tras la verificación en el lugar, el Municipio constató que se trataba de un desborde de efluentes líquidos cuya responsabilidad operativa recae en la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP). La cooperativa fue notificada este lunes y comunicó que ya se encontraba trabajando en la remediación de los terraplenes, además de reparar el caño dañado.

Desde el Municipio informaron que continuarán monitoreando y fiscalizando la situación para garantizar el avance de los trabajos, la limpieza integral de las lagunas de derrame y el cumplimiento del plan de mantenimiento anual, vigente desde 2022.

Luego de varias horas de trabajo en el sector afectado, la circulación se mantuvo reducida durante gran parte del día y finalmente, cerca de las 16, el tránsito fue liberado por completo, tras concluir las tareas de limpieza y saneamiento de la calzada.