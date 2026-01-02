Crecen las quejas en Mar del Plata por "mucha carpa y poco espacio" en las playas: los polémicos precios

La temporada de verano en Mar del Plata arrancó con reservas hoteleras completas y un clima ideal para el turismo, que destacó un Año Nuevo vibrante en la ciudad, con mucha actividad cultural, espectáculos y muchos visitantes disfrutando de sol y playa. Las temperaturas, con días calurosos y mar más cálido de lo habitual, impulsaron el flujo de veraneantes en uno de los picos de la temporada.
Sin embargo, mientras algunos sectores del turismo celebran la buena ocupación y el movimiento económico, crecen las quejas de bañistas y turistas por la ocupación del espacio público en las playas por parte de concesiones privadas de carpas y sombrillas.
“No hay playa, no hay arena”: reclamos de turistas por el espacio
En redes sociales se multiplican las publicaciones en las que veraneantes denuncian que las estructuras de balnearios, carpas, sogas que delimitan parcelas y espacios reservados, están dejando muy poco lugar para que el público disfrute libremente de la playa, sobre todo en horas de marea alta.
Videos y publicaciones recientes en redes sociales muestran cómo en zonas concurridas como Playa Grande y otros sectores tradicionales, las carpas y concesiones delimitadas con sogas ocupan gran parte del frente costero, incluso en horas en que la marea está baja. Muchos veraneantes se quejan de que, sin pagar por un balneario, queda muy poco espacio para sentarse, caminar o simplemente disfrutar de la playa libremente.
“No hay arena de la cantidad de carpas que hay. ¿La parte pública dónde está?”, resumió una turista en una de las publicaciones virales.
Precios dispares del alquiler de carpas
Este escenario de alta demanda se combina con tarifas elevadas para alquilar carpas y servicios en balnearios, un factor que también alimenta las tensiones sobre el uso del espacio costero. Los valores varían mucho según la zona y los servicios incluidos:
En algunas zonas de Mar del Plata, una carpa con servicios completos puede costar $735.000 por semana, con equipamiento como sillas, mesa, lockers, vestuarios y piletas en ciertos balnearios céntricos.
En sectores más exclusivos del sur, la semana puede llegar a $850.000, y el alquiler diario rondar los $150.000 con acceso a comodidades extra.
En Punta Mogotes, los valores estimados para 2026 oscilan entre $80.000 por día y hasta $2.000.000 por enero completo, dependiendo del servicio contratado.
Estas cifras reflejan una gran dispersión en los costos, que no siempre está acompañada por espacios públicos amplios para quienes no consumen servicios.
Entre la “temporada ideal” y la polémica por el uso de la playa
Mientras Clarín destacó un clima inmejorable y reservas a full en diciembre y los primeros días de enero, que dan impulso a las actividades turísticas en Mar del Plata, otros medios y testimonios de veraneantes subrayan que la presencia masiva de carpas privadas reduce sensiblemente el espacio público disponible para turistas y locales, especialmente en playas céntricas como Playa Grande. Identidad Correntina+1
El debate toma forma alrededor de cómo equilibrar la oferta de servicios turísticos privados con el derecho al uso del espacio costero público, un tema que se volvió más visible con el crecimiento de publicaciones y videos compartidos en redes.