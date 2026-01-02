Crecen las quejas en Mar del Plata por "mucha carpa y poco espacio" en las playas: los polémicos precios

La temporada de verano en Mar del Plata arrancó con reservas hoteleras completas y un clima ideal para el turismo. Sin embargo, mientras algunos sectores del turismo celebran la buena ocupación, crecen las quejas de bañistas y turistas por la ocupación del espacio público en las playas.

Crecen las quejas de bañistas y turistas por la ocupación del espacio público en las playas.

La temporada de verano en Mar del Plata arrancó con reservas hoteleras completas y un clima ideal para el turismo, que destacó un Año Nuevo vibrante en la ciudad, con mucha actividad cultural, espectáculos y muchos visitantes disfrutando de sol y playa. Las temperaturas, con días calurosos y mar más cálido de lo habitual, impulsaron el flujo de veraneantes en uno de los picos de la temporada.

Sin embargo, mientras algunos sectores del turismo celebran la buena ocupación y el movimiento económico, crecen las quejas de bañistas y turistas por la ocupación del espacio público en las playas por parte de concesiones privadas de carpas y sombrillas.

“No hay playa, no hay arena”: reclamos de turistas por el espacio En redes sociales se multiplican las publicaciones en las que veraneantes denuncian que las estructuras de balnearios, carpas, sogas que delimitan parcelas y espacios reservados, están dejando muy poco lugar para que el público disfrute libremente de la playa, sobre todo en horas de marea alta.

Videos y publicaciones recientes en redes sociales muestran cómo en zonas concurridas como Playa Grande y otros sectores tradicionales, las carpas y concesiones delimitadas con sogas ocupan gran parte del frente costero, incluso en horas en que la marea está baja. Muchos veraneantes se quejan de que, sin pagar por un balneario, queda muy poco espacio para sentarse, caminar o simplemente disfrutar de la playa libremente.

“No hay arena de la cantidad de carpas que hay. ¿La parte pública dónde está?”, resumió una turista en una de las publicaciones virales.