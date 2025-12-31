Récord histórico en Mar del Plata: el mar alcanzó temperaturas inéditas para esta época del año

La temperatura del agua del mar en Mar del Plata superó en los últimos días el récord histórico para esta época del año, llegando a los 22°C, un fenómeno poco frecuente que generó sorpresa entre turistas, guardavidas y especialistas en ciencias del mar.
Los primeros análisis técnicos indican que el evento está asociado a anomalías térmicas regionales y al impacto del calentamiento global.
De acuerdo con los registros de monitoreo costero, la temperatura marina mostró un incremento sostenido durante las últimas semanas y se ubicó muy por encima del promedio histórico del verano en la costa atlántica bonaerense. Especialistas coinciden en que se trata de un evento excepcional, que excede las variaciones estacionales habituales.
Qué explica el aumento de la temperatura
Entre los factores que podrían haber influido en este comportamiento inusual del mar, los investigadores mencionan:
Anomalías térmicas en el Atlántico Sudoccidental
Cambios en los patrones de viento y circulación oceánica
Mayor incidencia del calentamiento global sobre la superficie marina
La combinación de estas variables habría generado condiciones propicias para un mar notablemente más templado que lo habitual.
El fenómeno se percibe con claridad en playas del centro, Punta Mogotes y la zona sur, donde guardavidas y concesionarios de balnearios confirmaron que los bañistas ingresan al mar con mayor frecuencia y permanecen más tiempo.
Muchos turistas describen la experiencia como "similar a destinos más cálidos", algo poco común para Mar del Plata, una ciudad históricamente asociada a aguas frías, incluso en pleno verano.
Si bien el escenario resulta favorable para la actividad turística, los especialistas advierten que el aumento de la temperatura del mar podría tener impactos ambientales. Entre los principales riesgos señalan:
Alteraciones en ecosistemas costeros
Afectación de especies marinas sensibles a cambios térmicos
Mayor probabilidad de proliferación de algas
Qué se espera para el resto del verano
Las estaciones de medición continuarán relevando datos para determinar si se trata de un episodio puntual o de una tendencia sostenida durante la temporada estival. Los próximos informes permitirán dimensionar el impacto real sobre el ambiente marino y la dinámica turística en la ciudad.