En enero aumentan las multas: las infracciones más comunes y cuál es la que puede llegar a los $3.000.000

Como suele suceder, con el inicio de año se actualizarán los valores de las multas por lo cual a partir del primero de enero muchas que son frecuentes en Mendoza tendrán un mayor costo para el bolsillo en caso de que se cometa una infracción. Esto sucede con la entrada en vigencia del nuevo Presupuesto y Ley de Avalúos 2026.

Ni en la guantera ni en el baúl: el lugar correcto para guardar los papeles del auto y evitar multas

Para el Ministerio de Seguridad las infracciones se califican en leves, graves y gravísimas y claramente a medida que se incrementa la gravedad de la infracción aumenta su costo. Desde el área señalaron que las multas leves más frecuentes son circular con las luces bajas apagadas, hacerlo sin la RTO y el estacionamiento incorrecto.

Entre las multas graves lo más frecuente en Mendoza es el giro en U, el adelantamiento por la derecha y llevar una carga que sobrepasa los límites permitidos.

Entre las gravísimas lo que más frecuentemente se detecta es la circulación bajo efectos del alcohol, circular sin cinturón de seguridad o sin licencia de conducir.

Otra infracción que suele presentarse que genera muchas conversaciones es circular mientras se toma mate. En este caso la infracción refiere a no respetar la disposición de conducir con las dos manos en el volante y corresponde a una falta leve.

Cuánto costarán las multas en Mendoza a partir de enero

El valor de las multas se establece en unidades fijas (UF) que se incrementan con la actualización de su valor. Según se ha establecido la unidad fija (UF) pasará de $420 a $500 desde el primero de enero.

Por ello, las faltas leves tendrán un costo de 100 unidades fijas lo que implica un valor de $50.000. En tanto, las faltas graves ascienden a 700 unidades fijas, es decir $350.000. Finalmente las faltas gravísimas tienen un costo de 1.000 unidades fijas lo que elevará el valor a $500.000.

La policía vial realiza operativo de control de alcoholemia Con el inicio de año se actualizarán los valores de las multas por lo cual a partir del primero de enero muchas que son frecuentes en Mendoza tendrán un mayor costo para el bolsillo

Hay que considerar que al aplicarse una multa se dispone de unos días para pagarlas con descuento lo cual puede implicar una disminución del valor en torno al 40%.

Aunque en otro plano, otra multa que elevará su valor es sobre una falta recientemente establecida: es que ya rige la ley que sanciona a los padres de chicos que hagan bullying.

La multa establecida en el caso antes mencionado es de 1.500 a 3.000 unidades fijas. Con el valor de diciembre de la UF esto es de entre $630.000 y $1.260.000. Pero a partir de enero, con la entrada en vigencia del nuevo Presupuesto, las multas serán de entre $750.000 y $1.500.000.

Las multas más caras: el nivel de alcoholemia

Conducir bajo los efectos del alcohol es algo que puede tener un elevado costo para el bolsillo. Es que el Gobierno de Mendoza ha apuntado fuertemente contra esta infracción y ha elevado el valor de estas multas considerablemente. Como se sabe, está permitido conducir con hasta 0,50 gramos de alcohol en sangre en la provincia. En caso de detectarse una concentración de hasta 0,99 gramos la falta implica una multa de entre 3.000 y 6.000 unidades fijas, es decir entre $1.500.000 y $3.000.000.

Si se superara esta proporción y se detectara valor superior a un gramo la sanción que se aplica va desde los 4.000 a las 11.000 unidades fijas, es decir entre $2.000.000 y $5.500.000.

Un dato a considerar es que en el caso de quienes tienen licencia de conducir profesional la tolerancia es cero mientras que para bicicletas, ciclomotores y motocicletas se permite hacerlo solo con hasta 0,2 gramos.

Multas aplicadas en 2025

En 2025, entre el 1 de enero y el 23 de diciembre se controlaron 228.411vehículos, entre autos y motos. A partir de esto se confeccionaron 107.228 actas.

Según informó la cartera, de ellas hay 6.911 en concurso, fueron 17.116 gravísimas, 1.705 graves y 81.496 leves.

En el mismo lapso, se hicieron 67.386 controles de alcoholemia. Aquellas en las que se detectó hasta 0,99 gramos fueron 1.022 (el 1,51% sobre el total). En tanto, aquellas superiores a un 1 gramo fueron 1.319 (el 1.95%).

En tanto, en 2025 hasta el 23 de diciembre, hubo 133 fallecidos en accidentes viales en el lugar del hecho, de ellos 9 fueron en diciembre.