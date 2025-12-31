31 de diciembre de 2025 - 18:24

Cielo gris y alerta por tormentas en Mendoza: así estará el tiempo para la cena de Año Nuevo

Tras un miércoles marcado por lluvias, granizo y altas temperaturas, la inestabilidad continuará durante las próximas horas en la provincia.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este miércoles estuvo caracterizado por tormentas en distintas zonas de la provincia de Mendoza, tal como había adelantado el pronóstico del tiempo y acompañado de calor intenso en lo que es el último día del año.

Pasado el mediodía el cielo se cubrió de gris y las lluvias se hicieron presentes en distintas zonas como en Potrerillos en alta montaña, donde también hubo caída de granizo, por lo que habrá que estar atento en las próximas horas, aunque recomiendan armar la mesa adentro para la cena de Año Nuevo.

En otras zonas del Gran Mendoza las lluvias y los truenos se hicieron sentir, aumentando considerablemente la humedad. Pese a esto, el cielo sigue nublado y podría continuar las inestabilidades en las próximas horas.

Para lo que resta del día persistirá la inestabilidad y existe la posibilidad de tormentas en algunas zonas de Mendoza, con vientos del sector noreste rotando al sur.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas en horas de la tarde y noche que podrían estar acompañadas de granizo, pero solamente en estas zonas:

  • Gran Mendoza
  • La Paz
  • Lavalle
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • San Rafael
  • General Alvear
  • Tunuyán
  • Tupungato
  • San Carlos
"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", señala el SMN.

El tiempo para los primeros días de 2026

El 2026 empezará con mucho calor y con lluvias en Mendoza: El jueves 1 de enero estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos de dirección variable. La mínima será de 23°C, mientras que la máxima llegará hasta los 38°C.

En cuanto al viernes, se espera un pequeño alivio. "Poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en la cordillera. Ingreso de frente frío". La mínima será de 21°C. En tanto, la máxima llegará a 33°C.

