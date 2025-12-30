Se despide el 2025 en Mendoza con calor intenso y alerta por tormentas con granizo: en qué zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C en Mendoza. El jueves subirá aún más la temperatura.

El tiempo para este 31 de diciembre en Mendoza.

El pronóstico del tiempo anticipa que el último día del año en Mendoza será con un calor sofocante, acompañado de una alerta amarilla por tormentas con granizo. Por otro lado, el arranque del 2026 será con una máxima que rozará los 38°C, por lo que recomiendan tomar precaución ante las altas temperaturas.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un fin de año muy caluroso, aunque con nubosidad variable y alerta amarilla por tormentas con posible caída de granizo, afectado al este provincial. La máxima se mantendrá alta, en los 37°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos moderados del sur. En la cordillera, por su parte, se anuncia inestabilidad y piden precaución.