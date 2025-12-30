Se despide el 2025 en Mendoza con calor intenso y alerta por tormentas con granizo: en qué zonas

El pronóstico del tiempo anticipa que el último día del año en Mendoza será con un calor sofocante, acompañado de una alerta amarilla por tormentas con granizo. Por otro lado, el arranque del 2026 será con una máxima que rozará los 38°C, por lo que recomiendan tomar precaución ante las altas temperaturas.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un fin de año muy caluroso, aunque con nubosidad variable y alerta amarilla por tormentas con posible caída de granizo, afectado al este provincial. La máxima se mantendrá alta, en los 37°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos moderados del sur. En la cordillera, por su parte, se anuncia inestabilidad y piden precaución.
Jueves: sube aún más la máxima
El jueves 1 de enero de 2026 se espera una máxima de 38°C y una mínima de 23°C, con vientos moderados de dirección variable. En tanto, se espera una jornada muy calurosa, además de nubosidad variable y tormentas aisladas. En la cordillera se indica poca nubosidad.