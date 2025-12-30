El Parque San Martín estará cerrado en Año Nuevo para autos: qué calles serán cortadas

El Gobierno de Mendoza prohibirá el acceso de vehículos particulares en el Núcleo Histórico, que rodea al lago y la Fuente de los Continentes. Además, no se permitirá el tránsito vehicular en el Cerro de la Gloria.

El Parque San Martín estará cerrado en Año Nuevo: cuánto dura el operativo y qué calles serán cortadas

El igual que en Navidad, durante Año Nuevo continuará restringida la circulación de vehículos en el llamado Núcleo Histórico y en el Cerro de la Gloria del Parque General San Martín.

“La medida busca garantizar la seguridad, la protección del patrimonio y el adecuado funcionamiento del Parque Histórico General San Martín, algo que se logró durante Navidad y que buscamos replicar en Año Nuevo", afirmó el director de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, Ignacio Haudet.

La medida rige desde las 20 del martes 31 hasta las 20 del miércoles 1 de enero de 2026 e implica la prohibición del acceso de vehículos particulares en las zonas de mayor concurrencia del Parque como lo son el Perilago, el Rosedal y la Fuente de los Continentes.

Qué calles serán cortadas por el operativo en Año Nuevo Paseo Los Plátanos y Paseo Agrimensor Barrera.

Paseo Camino de la Virgen y Paseo Los Plátanos.

Paseo Las Palmeras y Paseo Las Pichardas. Parque General San Martín operativo año nuevo Además, desde las 15 del día 31 de diciembre y durante el 1 de enero, quedará cerrado el tránsito vehicular en el Cerro de la Gloria, permitiendo únicamente el ascenso y descenso peatonal a través de la senda habilitada a tal fin. A su vez, la Unidad de Servicio del Cerro "La Arboleda" permanecerá cerrada durante el mismo lapso.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas habrá guardias de seguridad y protección en el Parque General San Martín que "velarán por el patrimonio cultural, paisajístico, faunístico y forestal; la seguridad de trabajadores y visitantes y la atención de urgencias y servicios esenciales".