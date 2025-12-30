El Parque San Martín estará cerrado en Año Nuevo para autos: qué calles serán cortadas

El igual que en Navidad, durante Año Nuevo continuará restringida la circulación de vehículos en el llamado Núcleo Histórico y en el Cerro de la Gloria del Parque General San Martín.
El Gobierno de Mendoza prohibirá el acceso de vehículos particulares en el Núcleo Histórico, que rodea al lago y la Fuente de los Continentes. Además, no se permitirá el tránsito vehicular en el Cerro de la Gloria.
El igual que en Navidad, durante Año Nuevo continuará restringida la circulación de vehículos en el llamado Núcleo Histórico y en el Cerro de la Gloria del Parque General San Martín.
“La medida busca garantizar la seguridad, la protección del patrimonio y el adecuado funcionamiento del Parque Histórico General San Martín, algo que se logró durante Navidad y que buscamos replicar en Año Nuevo", afirmó el director de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, Ignacio Haudet.
La medida rige desde las 20 del martes 31 hasta las 20 del miércoles 1 de enero de 2026 e implica la prohibición del acceso de vehículos particulares en las zonas de mayor concurrencia del Parque como lo son el Perilago, el Rosedal y la Fuente de los Continentes.
Además, desde las 15 del día 31 de diciembre y durante el 1 de enero, quedará cerrado el tránsito vehicular en el Cerro de la Gloria, permitiendo únicamente el ascenso y descenso peatonal a través de la senda habilitada a tal fin. A su vez, la Unidad de Servicio del Cerro "La Arboleda" permanecerá cerrada durante el mismo lapso.
Para garantizar el cumplimiento de las medidas habrá guardias de seguridad y protección en el Parque General San Martín que "velarán por el patrimonio cultural, paisajístico, faunístico y forestal; la seguridad de trabajadores y visitantes y la atención de urgencias y servicios esenciales".
"Estas medidas buscan preservar el espíritu festivo y garantizar la seguridad de las familias y amigos que eligen el parque como lugar de encuentro en estas fechas tan especiales", agregó Haudet. "Agradecemos la colaboración de todos los visitantes para respetar las normativas y disfrutar de un ambiente seguro y agradable", finalizó.