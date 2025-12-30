Así funcionará el transporte público y los comercios este 31 de diciembre y el Año Nuevo en Mendoza

Mendoza pondrá en marcha un dispositivo integral coordinado por los ministerios de Seguridad y Justicia, Energía y Ambiente, y Salud y Deportes para garantizar el orden durante las fiestas de Año Nuevo .

Este operativo implica que tanto el transporte como los servicios esenciales funcionen bajo un esquema de horarios especiales diseñados para la transición hacia el 2026.

El sistema de transporte público presentará modificaciones significativas en su prestación, ya que el 31 de diciembre los colectivos urbanos, de media y larga distancia circularán con frecuencia de día hábil únicamente hasta las 21:30 , momento en que finalizarán sus recorridos.

A partir del 1 de enero , el servicio adoptará el esquema de frecuencia de día feriado, lo que se traducirá en una mayor espera entre unidades, y se aplicará un nuevo aumento que elevará el costo del pasaje de $1.200 a $1.400 .

Asimismo, desde el primer día del año comenzará a regir la frecuencia de verano en todo el sistema, lo que representa una reducción del 20% en las frecuencias ante la baja demanda estacional.

Comercios y estaciones de servicio

En el ámbito comercial, quienes deban realizar compras de último momento deberán considerar que los locales cerrarán sus puertas a las 14:00 horas del 31 de diciembre tras un acuerdo con el Centro Empleados de Comercio, mientras que el 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial en toda la provincia.

Por su parte, las estaciones de servicio interrumpirán el expendio de combustible a las 22:00 horas de la víspera de Año Nuevo, retomando la atención normal a las 06:00 del día siguiente, aunque se mantendrán guardias mínimas destinadas exclusivamente a atender emergencias.

Salud y emergencias

El sistema sanitario provincial mantendrá su operatividad normal con todas las guardias hospitalarias activas, a diferencia de lo que ocurre en otros rubros de servicios. Para estas festividades, las autoridades de Salud han dispuesto refuerzos especiales en zonas de alta afluencia turística como Potrerillos, El Carrizal, Valle Grande, El Nihuil, Los Reyunos, Uspallata y Puente del Inca, asegurando la cobertura en los puntos más concurridos de Mendoza.