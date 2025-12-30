30 de diciembre de 2025 - 12:06

Chau globos de helio: por qué incluirlos en tu festejo de Año Nuevo es un peligro para tu casa y el planeta

Antes de soltar un globo para pedir un deseo, conocé el desastre que puede causar. Desde incendios hasta apagones masivos, el costo de este festejo es altísimo.

Por qué no deberías incluir en tu festejo de Año Nuevo globos de helio.

Por qué no deberías incluir en tu festejo de Año Nuevo globos de helio.

Foto:

Por Cristian Reta

Soltar globos de helio o encender "farolitos de los deseos" parece un acto poético para recibir el año nuevo, pero la realidad es que este festejo no es tan bueno como parece. Lo que sube, siempre baja, y muchas veces lo hace en forma de basura tóxica o fuego.

Leé además

facil, rico y rendidor: como hacer un espectacular turron de avena y chocolate

Fácil, rico y rendidor: cómo hacer un espectacular turrón de avena y chocolate

Por Daniela Leiva
Budín casero con recetas, comida simple y ingredientes accesibles para todos.

Budín de naranja sin manteca ni batidora: húmedo, rápido y con pocos ingredientes

Por Ignacio Alvarado

Un dato que pocos saben es que el helio es un recurso no renovable más escaso que el oro. Es vital para el funcionamiento de los equipos de resonancia magnética en hospitales, y desperdiciarlo en globos pone en riesgo suministros médicos esenciales.

image

¿Por qué los globos de helio pueden ser peligrosos?

Además, los globos metálicos son conductores de electricidad. Un solo globo que toque un cable de alta tensión puede provocar explosiones y cortes de luz masivos. Solo en 2024, estos accesorios causaron apagones en miles de hogares durante las fiestas.

En la naturaleza, el panorama es igual de grave. Las tortugas marinas confunden los restos de látex con medusas, su alimento principal, lo que les provoca una muerte lenta por inanición. Incluso los globos etiquetados como "biodegradables" pueden tardar hasta cuatro años en descomponerse, tiempo suficiente para ser una trampa mortal.

image

Alternativas ecológicas para tu festejo

Si querés un festejo impactante sin dañar el entorno, existen opciones mucho más creativas y económicas:

  • Burbujas gigantes: Son más baratas, divertidas y no dejan residuos peligrosos en el océano.
  • Confeti natural: Usá pétalos de flores frescas o secas y hojas de otoño en lugar de plásticos.
  • Luz sin fuego: Las guirnaldas de luces LED o frascos de vidrio con luces solares crean un ambiente mágico sin riesgo de incendios forestales.
  • Plantar un árbol: Es un símbolo de vida duradero que honra tus metas para el nuevo año mucho mejor que un pedazo de plástico volador.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reciclaje práctico: un truco simple convierte residuos del hogar en soluciones útiles.

No tires los sachets de leche: 3 usos caseros que los convierten en algo muy útil

Por Ignacio Alvarado
Decoración, diseño interior y arquitectura redefinen soluciones modernas para baños más higiénicos

La cortina de baño tradicional quedó atrás: la alternativa moderna que mejora higiene y diseño

Por Ignacio Alvarado
ni apuntar al techo ni a la pared: cual es la mejor direccion para que el aire acondicionado enfrie el ambiente

Ni apuntar al techo ni a la pared: cuál es la mejor dirección para que el aire acondicionado enfríe el ambiente

Por Andrés Aguilera
el adios a las figuras del espectaculo que nos dejaron en 2025

El adiós a las figuras del espectáculo que nos dejaron en 2025

Por Andrés Aguilera