Chau globos de helio: por qué incluirlos en tu festejo de Año Nuevo es un peligro para tu casa y el planeta

Antes de soltar un globo para pedir un deseo, conocé el desastre que puede causar. Desde incendios hasta apagones masivos, el costo de este festejo es altísimo.

Por qué no deberías incluir en tu festejo de Año Nuevo globos de helio.

Soltar globos de helio o encender "farolitos de los deseos" parece un acto poético para recibir el año nuevo, pero la realidad es que este festejo no es tan bueno como parece. Lo que sube, siempre baja, y muchas veces lo hace en forma de basura tóxica o fuego.

Un dato que pocos saben es que el helio es un recurso no renovable más escaso que el oro. Es vital para el funcionamiento de los equipos de resonancia magnética en hospitales, y desperdiciarlo en globos pone en riesgo suministros médicos esenciales.

¿Por qué los globos de helio pueden ser peligrosos? Además, los globos metálicos son conductores de electricidad. Un solo globo que toque un cable de alta tensión puede provocar explosiones y cortes de luz masivos. Solo en 2024, estos accesorios causaron apagones en miles de hogares durante las fiestas.

En la naturaleza, el panorama es igual de grave. Las tortugas marinas confunden los restos de látex con medusas, su alimento principal, lo que les provoca una muerte lenta por inanición. Incluso los globos etiquetados como "biodegradables" pueden tardar hasta cuatro años en descomponerse, tiempo suficiente para ser una trampa mortal.

Alternativas ecológicas para tu festejo Si querés un festejo impactante sin dañar el entorno, existen opciones mucho más creativas y económicas: