Chau globos de helio: por qué incluirlos en tu festejo de Año Nuevo es un peligro para tu casa y el planeta

Soltar globos de helio o encender "farolitos de los deseos" parece un acto poético para recibir el año nuevo, pero la realidad es que este festejo no es tan bueno como parece. Lo que sube, siempre baja, y muchas veces lo hace en forma de basura tóxica o fuego.
Un dato que pocos saben es que el helio es un recurso no renovable más escaso que el oro. Es vital para el funcionamiento de los equipos de resonancia magnética en hospitales, y desperdiciarlo en globos pone en riesgo suministros médicos esenciales.
¿Por qué los globos de helio pueden ser peligrosos?
Además, los globos metálicos son conductores de electricidad. Un solo globo que toque un cable de alta tensión puede provocar explosiones y cortes de luz masivos. Solo en 2024, estos accesorios causaron apagones en miles de hogares durante las fiestas.
En la naturaleza, el panorama es igual de grave. Las tortugas marinas confunden los restos de látex con medusas, su alimento principal, lo que les provoca una muerte lenta por inanición. Incluso los globos etiquetados como "biodegradables" pueden tardar hasta cuatro años en descomponerse, tiempo suficiente para ser una trampa mortal.
Alternativas ecológicas para tu festejo
Si querés un festejo impactante sin dañar el entorno, existen opciones mucho más creativas y económicas:
Burbujas gigantes: Son más baratas, divertidas y no dejan residuos peligrosos en el océano.
Confeti natural: Usá pétalos de flores frescas o secas y hojas de otoño en lugar de plásticos.
Luz sin fuego: Las guirnaldas de luces LED o frascos de vidrio con luces solares crean un ambiente mágico sin riesgo de incendios forestales.